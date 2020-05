Napätie v česko-ruských vzťahoch spojené so sochou Koneva stúpa

Konevova socha nie je vojnový hrob ani pamiatka, tvrdí senátor Jiří Růžička.

12. máj 2020 o 6:24 TASR

PRAHA. Napätie v česko-ruských vzťahoch spojené s odstránením sochy maršala Koneva stúpa.

Traja pražskí komunálni politici sú pod policajnou ochranou a Rusko hrozí pražským politikom trestným stíhaním.

V relácii Pre a Proti Českého rozhlasu Plus v pondelok diskutovali o tejto záležitosti prvý podpredseda Poslaneckej snemovne a predseda KSČM Vojtěch Filip a senátor a zástupca Prahy 6 Jiří Růžička (TOP 09 a STAN).

"Jedna vec je rozhodovanie o majetku Prahy 6, druhá je rešpektovanie ústavy a zákonov Českej republiky," hovorí Vojtěch Filip.

Podľa neho došlo k porušeniu zákona o ochrane vojnových hrobov z roku 2009. "Socha maršala Koneva je súčasťou pamätníka, ktorý je chránený medzinárodnou zmluvou z roku 1993. Ak niekto poruší medzinárodnú zmluvu, tak nekoná legitímne," uviedol.

Senátor Jiří Růžička odmietol, že by akokoľvek porušili zákon: "Máme aj právne stanoviská, v žiadnom prípade tu nejde o vojnový hrob. Nie je to ani pamiatkovo chránená stavba."

Komunista spochybňuje uznesenie výboru Snemovne pre bezpečnosť, ktorý na základe správy Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) odporučil trom pražským politikom policajnú ochranu. "Nemyslím si, že je hrozba reálna. Nepoznám nijaký dôvod, pre ktorý mala ruská spravodajská služba ohrozovať českých komunálnych politikov," uviedol Filip.

Růžička však považuje hrozbu z Ruska pre príslušných politikov za reálnu. "Vyzeralo by to ako zo špionážneho filmu, keby sme nemali na celom svete príklady, že Rusko to tak myslí a veľmi často i doťahuje do konca," vyhlásil senátor.

"Dotknutí nie sú schopní niesť následky svojich činov. Zrazu sa cítia v nebezpečenstve, ale keď rozhodujú mimo svojich legitímnych právomocí, tak zo seba robia hrdinov? To mi príliš hrdinské nepripadá, keď to nedomýšľajú," kritizuje Filip.

"Reakciu vlády na túto situáciu považujem za veľmi povrchnú, fádnu a formálnu. 140 diplomatov na ruskej ambasáde v Prahe je úplný nepomer k tomu, ako je to všade inde," konštatuje Růžička a pripomína prípady z Británie.

"Tam je asi polovica ruských diplomatov, hoci je to krajina šesťkrát väčšia než naša. U nás ich máme 140. Takže chápem, že polícia vyzvala komunálnych politikov, aby prijali policajnú ochranu, a tí tak urobili," uzavrel senátor.