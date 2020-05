Trump kritizuje demokratov za pomalé rušenie obmedzení

Prezident vyzval všetky štáty na uvoľnenie zavedených opatrení.

11. máj 2020 o 19:19 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump obvinil v pondelok demokratov z príliš pomalého rušenia obmedzení zavedených v súvislosti s koronavírusom v niektorých amerických štátoch, píše agentúra Reuters.

Republikánsky prezident sa usiluje o znovuzvolenie vo voľbách, ktoré sa budú konať nadchádzajúci november. Napriek odporúčaniam odborníkov sa Trump snaží o otvorenie americkej ekonomiky.

Prezident všetky štáty vyzval na uvoľnenie zavedených opatrení. V pondelok kritizoval najmä štát Pensylvánia, na ktorého čele je demokrat Tom Wolf.

Súvisiaci článok Obama kritizoval Trumpa za riešenie koronavírusovej krízy Čítajte

"Úžasní ľudia v Pensylvánii chcú svoju slobodu a uvedomujú si, na čo majú nárok. Demokrati sú z politických dôvodov príliš pomalí, v celých Spojených štátoch. Keby to bolo na nich, čakali by do 3. novembra (dátum prezidentských volieb)," napísal Trump na Twitteri, pričom narážal na uvoľňovanie opatrení.

Trump takisto obviňuje demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma z pokusu ukradnúť víťazstvo v doplňujúcich voľbách do Snemovne reprezentantov za okrsok severného Los Angeles republikánovi Mikeovi Garciovi.

Trumpovi sa nepáči, že Newsom povolil otvorenie obmedzeného počtu volebných miestností, hoci reštaurácie, kaviarne a bary necháva uzavreté. Voľby by sa mali konať najmä poštou, čo podľa denníka The Washington Post a viacerých odborníkov zvýhodňuje Garciu.

Doplňujúce voľby sa budú konať v utorok. V novembri si obaja kandidáti - republikán Garcia a demokratka Christy Smithová - voľby zopakujú.