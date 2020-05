New York spúšťa výcvikový kurz pre hľadačov nakazených koronavírusom

Výcvik má formu online kurzu.

11. máj 2020 o 17:24 SITA

NEW YORK.Americký štát New York spúšťa výcvikový plán pre takzvaných vírusových detektívov, ktorých plánuje využiť pri hľadaní ľudí, ktorí sa mohli dostať do kontaktu s koronavírusom.

Výcvik sa uskutoční prostredníctvom päť až šesťhodinového online kurzu. Ten je dostupný od pondelka a zúčastniť sa na ňom môže ktokoľvek, aj ľudia, čo nechcú byť hľadačmi nákazy.

Pátrači zistia kontakty nakazeného

Nasadenie takýchto hľadačov má pomôcť zabrániť opätovnému vypuknutiu ochorenia, keď sa nákaza dostane pod kontrolu.

V prípade, že sa objaví nový prípad nákazy, hľadačov poveria, aby zistili s kým sa nakazený mohol dostať do kontaktu, zavolali daným osobám a poradili im, ako absolvovať karanténu, až kým si nebudú istí, že nie sú chorí.

Úsilie si však bude vyžadovať najatie niekoľkých tisíc ľudí a keďže sa veľké skupiny ľudí nemôžu zhromažďovať na jednom mieste, výcvik sa presunul na internet.

Herci vedú rozhovory a stopujú kontakty

Kurz, ktorý je dostupný na vzdelávacej platforme Coursera, pripravila Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v spolupráci s nadáciou Bloomberg Philanthropies niekdajšieho starostu mesta New York Michaela Bloomberga.

Výcvik sa uskutoční prostredníctvom videí, v ktorých herci ukážu, ako majú viesť rozhovory v rámci stopovania kontaktov nakazených ľudí. Takéto rozhovory sa budú uskutočňovať najmä telefonicky alebo cez videohovor.

Bloombergova nadácia pre plán sledovania kontaktov v štáte New York vyhradila 10,5 milióna dolárov (v prepočte 9,6 milióna eur).

Newyorský guvernér Andrew Cuomo stanovil, že opätovné otvorenie ktorejkoľvek časti štátu si vyžaduje najatie prinajmenšom 30 hľadačov kontaktov na 100-tisíc obyvateľov.