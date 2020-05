Izolovaní v ľade. Vedci na Antarktíde sledujú pandémiu z diaľky

Sme na najbezpečnejšom mieste na svete, odkazujú vedci.

11. máj 2020 o 19:36 Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Mnohí z nich sú na izoláciu zvyknutí. Teraz sú však posádky expedícií na polárnych staniciach v Antarktíde v úplnej novej situácii – ako na jediný kontinent na Zemi tam ešte nedorazil koronavírus.

Na ľadovom kontinente pritom zostáva takmer päťtisíc ľudí, ktorí naďalej pokračujú vo výskume. Aj keď vírus sa oblasti zatiaľ vyhol, bezpečnostné opatrenia platia aj tu.

Komplikovaný odchod

„Je to ako byť na Mesiaci a pozerať sa dole na Zem. Vidíme, čo sa deje, no je to veľmi ďaleko,“ opisuje svoje pocity pre CNN Škót Robert Taylor, ktorý je na britskej výskumnej stanici Rothera na Adelaidinom ostrove pri antarktickom pobreží.

Taylor, ktorý sa stará o fungovanie stanice a dozerá aj na terénny výskum, na stanicu prišiel pred šiestimi mesiacmi, čaká ho tu ešte celý rok.