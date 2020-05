Drogový boss Escamilla podľahol koronavírusu vo väzení

11. máj 2020 o 15:46 SITA

MEXIKO. V mexickom väzení zomrel známy drogový boss Moisés Escamilla May. Stalo sa tak po tom, čo sa nakazil koronavírusom, informuje britská spravodajská stanica BBC.

Štyridsaťpäťročný Escamilla bol lídrom frakcie jedného z najobávanejších narkokartelov v krajine Los Zetas.

Vo väzení si odpykával 37-ročný trest za organizovanú kriminalitu. Obvinenia voči nemu zahŕňali napríklad podiel na sťatí 12 osôb v Yucatáne.

Escamilla, známy tiež ako Gordo May (Tučný May), bol hlavným dodávateľom kokaínu do Cancúnu.

Drogy do obľúbeného letoviska pašoval vodnými trasami zo Strednej Ameriky. Viedol tiež sieť informátorov, ktorá zahŕňala členov miestnych policajných síl.

Keď ho v roku 2008 zatkli, bola jeho skupina Zetas Vieja Escuela považovaná za najsilnejšiu kriminálnu organizáciu v oblasti Cancúnu.

Úrady ho vnímali ako mimoriadne nebezpečného väzňa a až do svojej smrti sa nachádzal vo väznici s maximálnym stupňom stráženia Puente Grande v štáte Jalisco.