Načo rokovať, keď sa neúspech dá hodiť na Covid? Čas na dohodu s Britmi sa kráti

Začína sa tretie kolo rokovaní.

11. máj 2020 o 19:37 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Ako keby britskí vyjednávači ani nechceli, aby sa rokovania skončili úspechom, znie v posledných dňoch z Bruselu.

Ak však čoskoro nebude vidno posun v rokovaniach o budúcich obchodných vzťahoch Británie s kontinentom po britskom odchode, je už len malá šanca, že vôbec nejaká dohoda vznikne.

S týmto vedomím si v pondelok pred webové kamery sadali vyjednávači v Londýne a Bruseli, začalo sa tretie kolo rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch Británie s kontinentom.

Žiadny skutočný náznak

Pred neochotou Britov varuje írsky eurokomisár pre obchod Phil Hogan. Pod jeho rezort spadajú kľúčové časti dohody o voľnom obchode.

"Neexistuje skutočný náznak toho, že by naši britskí priatelia vstupovali do rokovaní s cieľom uspieť. Dúfam, že sa mýlim, ale nemyslím si to," povedal Hogan pre írsky verejnoprávny rozhlas RTÉ.

Británia síce opustila Európsku úniu na konci januára, no odvtedy trvá prechodné obdobie, počas ktorého sa krajina ešte riadi európskymi reguláciami.

Súvisiaci článok Británia má už viac obetí ako Taliansko. Kde urobil Johnson chybu? Čítajte

To sa skončí do konca roka a ak dovtedy nevznikne nová dohoda o obchodných vzťahoch, pôjde o najtvrdší možný brexit.

Toto obdobie sa môže natiahnuť o rok alebo dva, no na tom sa musí Brusel s Londýnom dohodnúť do konca júna.

Preto sú súčasné rokovania dôležité. Majú totiž ukázať, či má vôbec zmysel obdobie určené na rokovania predlžovať.

Zmysel by to nemalo, ak by sa obe strany držali svojich červených línií, alebo - čo je menej pravdepodobné - že by bolo vidno, že obchodná dohoda je na dosah a vznikne ešte do októbra, aby ju mohli potom štáty a Európsky parlament ratifikovať.

Covid ako dobrá výhovorka

Rokovania však komplikuje pandémia Covid-19, čo je dôvodom, prečo sa vyjednávači nestretávajú osobne. A pre britskú vládu je to ďalším vhodným argumentom na jej postoj, že prechodné obdobie sa predlžovať nebude.