Kaderníctva aj reštaurácie budú v Británii zatvorené do júla

Vláda vyzýva tých, ktorí nemôžu pracovať z domu, aby sa od stredy vrátili do zamestnania.

11. máj 2020 o 12:45 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/jP80OfMqzw0

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého.

BRATISLAVA.Obyvatelia Veľkej Británie nebudú môcť navštíviť kaderníctvo alebo ísť na obed do reštaurácie prinajmenšom do 4. júla.

Pre televíznu stanicu Sky News to povedal britský minister zahraničia Dominic Raab.

Na základe vládneho trojfázového plánu na zmierňovanie obmedzenia pohybu, Briti, ktorí nemôžu pracovať z domu, budú nabádaní, aby sa od stredy vrátili do zamestnania. Minister Raab uviedol, že táto "mierna" zmena obmedzenia bude zahŕňať stavbárov a ľudí pracujúcich v priemysle.

V druhej fáze, ktorá sa začne 1. júna, chce britská vláda povoliť opätovné otvorenie niektorých predajní.

Vláda však ľudí, ktorých nabáda, aby sa tento týždeň vrátili do zamestnania, zároveň vyzýva, aby sa vyhli verejnej doprave. Ak je to možné, ľudia by mali ísť do práce autom, bicyklom alebo dokonca peši.