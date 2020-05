Britský premiér načrtol plán pre uvoľňovanie opatrení

Ochoreniu Covid-19 podľahlo Británii takmer 32-tisíc ľudí.

11. máj 2020 o 7:24 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PPhf8LfrS_c

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson v nedeľu v televíznom príhovore k občanom verejnosti ohlásil uvoľňovanie niektorých opatrení, ktoré boli v Spojenom kráľovstve prijaté v súvislosti s novým koronavírusom.

Zároveň naznačil, ako by mohol vyzerať "podmienečný plán" jeho vlády na opätovné otvorenie krajiny v nasledujúcich mesiacoch. Informovala o tom agentúra AP.

Podľa britského premiéra by bolo "šialenstvom" uvoľniť reštrikcie do takej miery, že by v krajine vypukla druhá vlna nákazy.

Ochoreniu Covid-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo Británii takmer 32-tisíc ľudí.

Podľa Johnsona by toto číslo mohlo dosiahnuť pol milióna, keby nebol od 23. marca zavedený tzv. lockdown.

"Nie je jednoducho správny čas na to, aby sme tento týždeň zrušili opatrenia," uviedol Johnson, pričom však poznamenal, že od 1. júna sa budú môcť niektoré deti vrátiť do základných škôl a obchody sa znovu otvoria.

"Musíme mať vírus pod kontrolou a pokračovať v zachraňovaní našich životov," povedal Johnson. "Zároveň si však musíme byť vedomí, že tento boj proti vírusu je veľmi drahý," dodal.

Johnson vysvetlil, že podrobnosti o "podmienečnom pláne" jeho vlády budú predstavené v pondelok v parlamente. Obsahovať by mal "prvé opatrné kroky" smerujúce k uvoľňovaniu lockdownu.

Vláda podľa Jonhsona umožní od stredy ľuďom tráviť viac času mimo svojich domovov. Budú sa môcť opaľovať, ísť na pláže, povolené budú športy ako golf či tenis, ale iba pre členov rovnakej domácnosti.

Pokiaľ ide o podniky, ako sú hotely a reštaurácie, podľa Johnsona sa nebudú môcť otvoriť skôr ako v júli.

"Počas nasledujúcich dvoch mesiacov nás nebude poháňať iba nádej alebo ekonomický tlak. Budeme sa riadiť vedou, dátami, no opätovne musím zdôrazniť, že toto všetko bude podmienečné, všetko bude záležať od mnohých podmienok," poznamenal Johnson.

Vypracovaný bude tiež nový päťstupňový výstražný systém, ktorý pomôže informovať verejnosť o tom, do akej miery je pandémia pod kontrolou. Úroveň päť bude "najkritickejšia", úroveň jedna znamená, že choroba COVID-19 sa už v Británii nevyskytuje. Spojené kráľovstvo bolo počas obdobia lockdownu na úrovni štyri a teraz by sa mohlo posunúť o úroveň nižšie. Jednotlivé úrovne budú určovať predovšetkým miera a celkový počet prípadov nákazy koronavírusom.