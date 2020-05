Conte oznámil Talianom, že sa môžu tešiť na letnú dovolenku na pláži

Krajina postupne zmierňuje opatrenia súvisiace s pandémiou.

10. máj 2020 o 14:00 TASR

RÍM. Taliansky premiér Giuseppe Conte oznámil obyvateľom, že sa môžu tešiť na letnú dovolenku na pláži, keďže krajina postupne zmierňuje opatrenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou.

"Leto nestrávime na balkónoch, krásu Talianska neponecháme v karanténe. Môžme si vychutnať pobrežie, hory a naše krásne mestá," uviedol Conte pre nedeľňajšie vydanie novín Corriere della Sera.

Bolo by pekné, ak by Taliani strávili svoje dovolenky v Taliansku, hoci by to bolo trocha iné než zvyčajne, keďže ľudia by museli dodržiavať pravidlá a správať sa obozretne, dodal premiér. To, či ľudia budú môcť cestovať do Talianska aj zo zahraničia, Conte nezmienil, uvádza tlačová agentúra DPA.

Súčasné reštrikcie zamerané na zamedzenie šíreniu nového druhu koronavírusu znamenajú, že Taliani nesmú cestovať medzi jednotlivými regiónmi, ak na to nemajú dobrý dôvod. Kedy sa opatrenia zrušia, zostáva naďalej nejasné, povedal ďalej Conte; podľa jeho slov to závisí od budúceho vývoja epidémie.

Počet nových potvrdených prípadov infekcie v Taliansku už určitú dobu klesá.

Hoci sú talianske pláže stále uzavreté, nedávno zverejnené zábery preplnených pláží na Sicílii vyvolali znepokojenie. Starosta mesta Palermo Leoluca Orlando na sociálnych sieťach skritizoval nezodpovedné správanie sa ľudí.

Sicília a niekoľko ďalších oblastí južného Talianska nie je na rozdiel od severu krajiny ťažko zasiahnutá pandémiou a mnoho ľudí vyvíja tlak na obnovenie cestovného ruchu.