Britská vláda prehodnocuje opatrenia obmedzenia pohybu

Počas víkendu sa očakáva oznámenie o ich zmiernení.

7. máj 2020 o 11:55 TASR

LONDÝN. Britská vláda vo štvrtok oznámila, že prehodnocuje opatrenia obmedzenia pohybu zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Cez víkend sa očakáva oznámenie o ich zmiernení, píše agentúra AFP.

Povoliť by sa mohlo napríklad neobmedzené vonkajšie cvičenie alebo pikniky. Za sprísnených podmienok by sa takisto mohli otvoriť terasy barov a reštaurácií. Ľudia by v tomto prípade museli dodržiavať odstup najmenej dva metre.

"V prípade, že to bude možné, chceli by sme s niektorými opatreniami prísť už v pondelok. Myslím, že je dobre, keď budú ľudia mať predstavu o tom, čo ich čaká," povedal v stredu premiér Boris Johnson.

Vládni predstavitelia aj odborníci však varujú, že návrat do stavu spred pandémie môže trvať mesiace. Úmrtnosť na chorobu COVID-19 je v Británii najvyššia v Európe.

"Náš odkaz sa zmení zo zostaňte doma na buďte opatrní, keď pôjdete von," uviedol jeden z vládnych ministrov pre denník Daily Telegraph.

Británia dosiaľ zaznamenala 30.076 úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom.

Johnson minulý týždeň oznámil, že Británia už prekonala vrchol pandémie. Znížil sa denný nárast počtu prípadov, rovnako aj denný počet úmrtí. Premiér však varoval pred "druhou vlnou" šírenia nákazy. Uvoľňovanie opatrení musí prichádzať postupne.

Johnson plánované zmeny oznámi v nedeľu v závislosti od aktuálnych dát o epidemiologickej situácii v Británii.

Britský premiér tiež informoval, že vláda spolupracuje s opozičnými stranami, zástupcami podnikateľov a odbormi a konzultuje s nimi svoje zámery.

Obmedzenie pohybu ľudí i ekonomických aktivít platí v Británii sedem týždňov.