Tretinu dedín na Aljaške polícia nechráni. Vyhlásili laureátov Pulitzerovej ceny

V investigatívnej kategórii ocenili reportáž o taxikároch v New Yorku.

5. máj 2020 o 7:07 TASR

NEW YORK. Denník The Anchorage Daily News a neziskové médium ProPublica získali v pondelok tohtoročnú prestížnu Pulitzerovu cenu v hlavnej kategórii Služba pre verejnosť, a to za odhalenie toho, že až tretina dedín na Aljaške nie je chránená políciou. Informovali o tom agentúry AP a Rueters.

Pulitzerovu cenu za investigatívne spravodajstvo si zase odniesol denník The New York Times za reportáž Briana Rosenthala odhaľujúcu, ako tisíckam taxikárov v meste New York zničili život bezohľadné pôžičky.

Prvýkrát ocenili aj zvukové spravodajstvo

Rovnaký denník získal Pulitzerovu cenu aj v odvetví zahraničného spravodajstva za podľa poroty "fascinujúce správy, prinášané s veľkým rizikom" o vláde ruského prezidenta Vladimira Putina, píše agentúra AP.

Ocenený za tzv. vysvetľujúce spravodajstvo bol denník The Washington Post, a to za materiál zaoberajúci sa environmentálnymi dôsledkami extrémnych teplôt.

Vôbec po prvý raz bola udelená aj cena za tzv. zvukové spravodajstvo, ktorú za reportáž The Out Crowd pojednávajúcu o dôsledkoch prisťahovaleckej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na mexických hraniciach získali rozhlasový program This American Life spoločne s autorkami Molly O'Toolevou z denníka The Los Angeles Times a Emily Greenovu zo spravodajskej stanice Vice News.

Články o Boeingu 737 MAX

Denník The Courier-Journal z amerického štátu Kentucky si odniesol ocenenie v kategórii tzv. prelomového spravodajstva, a to za informovanie o stovkách amnestií, ktoré miestnym kriminálnikom udelil bývalý guvernér Matt Bevin.

Cenu v kategórii domáceho spravodajstva si podelili médium ProPublica za materiál o sérii smrteľných nehôd v americkom námorníctve a denník The Seattle Times za investigatívu, ktorá po dvoch smrteľných haváriách Boeingu 737 MAX, odhalila nedostatky v dizajne tohto lietadla.

Pulitzerovu cenu vo fotografických kategóriách získali tlačové agentúry: The Associated Press za sériu fotografií zo zásahov Indie v spornom regióne Kašmír, a Reuters za fotografie z protivládnych protestov v Hongkongu.

Galavečer v obývačke

Udelenie Pulitzerových cien sa pôvodne malo konať už 20. apríla. Pre pandémiu koronavírusu ho však rada, ktorá tieto ceny udeľuje, presunula na 4. mája.

Dana Canedyová, ktorá rade presedá, vtedy uviedla, že mnohým členom rady bolo potrebné dať viac času na rozhodnutie o laureátoch, keďže sami sú poprednými novinármi a v čase pandémie koronavírusu mali veľa práce, pripomína AP.

Laureátov ocenení tradične vyhlasujú na ceremoniáli na Columbijskej univerzite v New Yorku, tento krát ich mená však Canedyová prečítala vo videoprenose "zo svojej obývačky". Rozhodnutiam pritom predchádzala "virtuálna" debata všetkých členov rady, informovala agentúra Reuters.

Pulitzerove ceny sa udeľujú od roku 1917 a sú považované za najprestížnejšie ocenenia žurnalistiky v USA. V súčasnosti obsahujú 22 kategórií - okrem 15 novinárskych aj napríklad hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Ich zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer.