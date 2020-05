Vzťahy s Ruskom prechádzajú ťažkým obdobím, tvrdí český minister

Petříček si chce opäť pozvať ruského veľvyslanca.

3. máj 2020 o 15:16 TASR

PRAHA. Minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček si chce opäť pozvať ruského veľvyslanca v Prahe Alexandra Zmejevského.

Uviedol to v rozhovore pre denník Mladá fronta DNES, pričom dodal, že vzťahy medzi Českom a Ruskom "prechádzajú ťažkým obdobím".

Vyhosťovanie zatiaľ nie je na programe

Súvisiaci článok Muž s ricínom. Snaží sa Moskva zastrašiť českých politikov? Čítajte

Petříček v tomto rozhovore potvrdil, že na územie ČR priletel v marci diplomat ruskej ambasády. Či mal v kufríku jed ricín, ako písali české médiá, šéf českej diplomacie v rozhovore nechcel komentovať.

Minister však poznamenal, že ak by sa potvrdilo, že diplomat akejkoľvek krajiny na území ČR vykonáva nelegálne aktivity alebo ohrozuje bezpečnosť ČR, "bol by to dôvod na vyhostenie".

Petříček vyzdvihol a ocenil, že Česko sa opakovane ohradilo proti zasahovaniu do svojich vnútorných záležitostí zo strany Ruskej federácie.

Uviedol, že vzťahy oboch krajín prechádzajú zložitým obdobím, ale zdôraznil, že vyhostenie ruských diplomatov nie je "na programe dňa".

Megafónová diplomacia

Dôvodom zložitosti vzájomných vzťahov sú podľa Petříčka najmä "snahy Ruska politizovať celý rad historických tém". Pripomenul tiež, že posledná schôdzka ministrov zahraničných vecí Česka a Ruska sa konala v roku 2005.

Vyhlásil, že si s ruským veľvyslanectvom v Prahe nechce posielať odkazy cez médiá a rovnaký prístup očakáva aj od ruskej strany.

"Očakávam, že ak s nami ruskí partneri chcú niečo riešiť, budú využívať diplomatické kanály, nie megafónovú diplomaciu," vyhlásil minister Petříček.

Spresnil, že v dohľadom čase sa preto chce znovu stretnúť s ruským veľvyslancom Zmejevským.

Uviedol, že ich prvá schôdzka sa konala 9. apríla, krátko po medializácii hrozieb adresovaných v súvislosti s premiestnením sochy sovietskeho maršala Koneva trojici pražských komunálnych politikov.

Minister dodal, že starostu Prahy 6 Ondřeja Kolářa spolu s pražským primátorom Zdenkom Hřibom a starostom mestskej časti Řeporyje Pavlom Novotným polícia stráži z preventívnych dôvodov.

Vysvetlil, že "zaznievali silné slová na sociálnych sieťach, i od niektorých zahraničných predstaviteľov", pričom konštatoval, že "také veci do korektných vzťahov medzi štátmi nepatria".