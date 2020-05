Eminem zadržal vo svojej obývačke vlamača

Incident sa stal ešte začiatkom apríla.

2. máj 2020 o 19:27 SITA

DETROIT. Americký rapper Eminem zadržal votrelca vo vlastnej obývačke.

BBC to potvrdil jeho zástupca. Incident sa stal ešte začiatkom apríla, keď hviezdu v skorých ranných hodinách prebudil alarm po tom, ako sa niekto vlámal do jeho domu v uzavretej detroitskej komunite.

Štyridsaťsedemročný rapper našiel vlamača v obývačke a zadržal ho. Krátko na to dorazila jeho ochranka a potom aj polícia, ktorá vzala podozrivého do väzby.

Muž, ktorého meno je podľa portálu ET Online Matthew David Hughes, údajne rozbil okno na kuchynských dverách v zadnej časti domu dlažobnou kockou. Rapperova ochranka bola v tom čase v prednej časti pozemku.

Eminem, vlastným menom Marshall Bruce Mathers III., debutoval v roku 1996 albumom Infinite, ktorý mu však nepriniesol úspech. Známym sa stal až o tri roky neskôr po vydaní nahrávky The Slim Shady LP (1999), ktorá obsahuje hit My Name Is. Nasledovali The Marshall Mathers LP (2000), The Eminem Show (2002), Encore (2004), Relapse (2009), Recovery (2010), The Marshall Mathers LP 2 (2013), Revival (2017), Kamikaze (2018) a zatiaľ najnovší album Music to Be Murdered By (2020).

Eminem je okrem toho členom formácií D12 a Bad Meets Evil - s D12 má na konte štúdiovky Devil's Night (2001) a D12 World (2004), s Bad Meets Evil zas EP Hell: The Sequel (2011).

Je držiteľom pätnástich cien Grammy a v roku 2003 získal Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň za skladbu Lose Yourself zo snímky 8. míľa (2002), v ktorej si aj zahral.