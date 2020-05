Španieli si po siedmich týždňoch zákazu vychádzania užívajú čerstvý vzduch

Krajina pre pandémiu zaviedla jedny z najprísnejších pravidiel na svete.

2. máj 2020 o 16:49 SITA

BARCELONA. Tisícky Španielov v sobotu ráno po siedmich týždňoch zákazu vychádzania vyrazili na čerstvý vzduch, aby si zabehali alebo si zajazdili na bicykli.



Mohli tak spraviť po tom, ako tamojšie úrady uvoľnili prísne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.

Čas, ktorý môžu stráviť vonku, je však rozdelený podľa vekových skupín a aktivít, aby sa zabránilo vzniku veľkých davov a ohrozeniu rizikovej populácie. Deti mohli ísť prvý raz von už minulý týždeň.

Slnečné počasie v Barcelone pritiahlo mnohých na prímorskú promenádu, no vstup na pláž je stále zakázaný. Ľudia tiež majú podľa pokynov dodržiavať aspoň dvojmetrové odstupy, to však na niektorých miestach nebolo možné.



"Dnes robíme ďalší krok v uvoľňovaní obmedzení, no musíme byť opatrní a zodpovední," napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter premiér Pedro Sánchez. "Vírus je stále s nami. Musíme rešpektovať pravidlá aj pokyny na dodržiavanie hygieny a sociálnych odstupov," dodal.



Španielsko doteraz potvrdilo 216 582 prípadov nákazy novým koronavírusom a 25 100 úmrtí.



Zákaz vychádzania, s výnimkou nevyhnutných prípadov, ktorý bol jedným z najprísnejších na svete, v krajine platil od 14. marca a podľa odborníkov pomohol znížiť denný prírastok nových prípadov z vyše 20 percent na menej než jedno percento.