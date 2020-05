Japonské akvárium vyzýva ľudí na videohovory s úhorovcami

Citlivé zvieratá sa po týždňoch v prázdnom akváriu začínajú skrývať pred ošetrovateľmi.

2. máj 2020 o 14:17 SITA

​BRATISLAVA. Pandémia koronavírusu sa dotkla aj obyvateľov akvárií. Napríklad v akváriu Sumida v japonskom Tokiu, ktoré je od 1. marca zavreté, miestne úhorovce z podčeľade Heterochongrinae začínajú zabúdať na ľudí.

Informuje o tom BBC.

Tieto citlivé ryby boli zvyknuté zo svojich nádrží vídať denne stovky tvárí, no po týždňoch v prázdnom akváriu sa začínajú skrývať pred ošetrovateľmi. Tí majú potom problém skontrolovať, či sú zdravé.

Preto sa akvárium rozhodlo obrátiť na verejnosť s netradičnou prosbou, a to či by ľudia nemohli rybkám zavolať cez videohovor. Úhorovcom by to totiž mohlo pripomenúť, že sú ľudia priateľskí.



Akvárium chová 300 takýchto úhorovcov, ktorých chce predstaviť ľuďom doma, aby im mohli ošetrovatelia spraviť potrebné zdravotné kontroly.

Ľudia budú môcť "volať s rybami" od 3. do 5. mája, keď bude pred nádržou úhorovcov postavených päť tabletov. Záujemcovia a záujemkyne na ne budú môcť zavolať prostredníctvom aplikácie FaceTime od Applu.