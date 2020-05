Koronavírus vo svete: Južná Kórea hlási šesť nových infikovaných

Počet úmrtí na Covid-19 v USA stúpol za posledných 24 hodín o 1883.

2. máj 2020 o 6:30 (aktualizované 2. máj 2020 o 7:41)

https://public.flourish.studio/story/230110/embed

BRATISLAVA. Počet obetí pandémie nového koronavírusu v Európe prekročil v piatok 140-tisíc mŕtvych. Vyplýva to z bilancie tlačovej agentúry AFP, vychádzajúcej z oficiálnych údajov jednotlivých štátov a platnej k 19:40 SELČ.

Európa je s celkovo 1 495 293 potvrdenými prípadmi nákazy a 140 096 úmrtiami kontinentom najviac zasiahnutým koronavírusovou chorobou COVID-19.

Koronavírus v Spojených štátoch

Počet úmrtí na nový koronavírus v Spojených štátoch stúpol za posledných 24 hodín o 1883. Celkový počet mŕtvych je v USA takmer 65.000. V piatok to oznámila americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.

Prestížna súkromná univerzita so sídlom v meste Baltimore zaznamenala v piatok do 20.30 h miestneho času (v sobotu do 02.30 h SELČ) vyše 1,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a počet úmrtí presne 64.789 - je to nárast o tri percentá oproti predchádzajúcemu dňu.

USA majú v tejto pandémii zďaleka najvyšší počet úmrtí zo všetkých krajín sveta.

Koronavírus v Južnej Kórei

Južná Kórea hlásila v sobotu šesť nových prípadov nákazy koronavírusom, celkový počet nakazených je tak v ázijskej krajine 10.780. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.

Nový denný počet infekcií je už štvrtý deň po sebe jednociferný, dodalo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC). Počet prípadov nákazy vrcholil 29. februára, keď ich zaznamenali 909.

Zdravotnícke úrady však stále vyzývajú ľudí, aby počas sviatkov, trvajúcich do utorka, dodržiavali nariadenia sociálneho odstupu.

Počet úmrtí na koronavírus stúpol v Južnej Kórei o dve na 250.

Celkovo sa v krajine z nákazy vyliečilo 9123 ľudí, je ich teraz o 51 viac oproti predchádzajúcemu dňu.

Hoci sú jasné signály, že nastáva spomaľovanie v pribúdaní ľudí nakazených lokálne, Južná Kórea si dáva pozor na dovezené prípady. Všetky nové nákazy oznámené v sobotu sú totiž importované zo zahraničia a celkový počet takýchto prípadov stúpol na 1081.

Koronavírus v Číne

Čína, kde sa pandémia nového druhu koronavírusu vlani v decembri začala, hlásila v noci na sobotu jeden nový prípad nákazy a žiadne úmrtie za posledných 24 hodín.

Uviedla to tlačová agentúra AP.

Krajina hlásila celkovo 82 875 potvrdených prípadov infekcie a 4633 úmrtí.

Čínsky Národný zdravotný výbor - čo je orgán na úrovni ministerstva zodpovedný za hygienu a zdravotníctvo - oznámil, že v piatok prepustili z nemocníc 43 ľudí, ktorí boli označení za vyliečených.

Dovedna je v krajine 77.685 uzdravených ľudí. V pevninskej Číne je stále hospitalizovaných celkovo 557 pacientov.