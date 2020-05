Trump vraj videl dôkaz, že koronavírus pochádza z laboratória vo Wu-chane

Bližšie podrobnosti nepovedal.

1. máj 2020 o 5:53 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/KZflQZpj3lc

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump podľa vlastných slov videl dôkaz o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan.

Trump sa takto vyjadril na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bielom dome. K tvrdeniu však odmietol uviesť bližšie podrobnosti, informuje stanica Sky News.

Trump tiež povedal, že Čína vírus buď nedokázala zastaviť, alebo ho nechala šíriť sa ďalej.

Americký prezident vyjadril presvedčenie, že nový koronavírus pochádza z laboratória v ústave virológie vo Wu-chane.

"Dozvieme sa, odkiaľ to je, odkiaľ to pochádza... Existuje veľa teórií... Možno nám to dokonca povie Čína," povedal.

Trump: Nie je mi dovolené povedať vám to

Jeden z prítomných novinárov sa ho spýtal, či videl niečo, vďaka čomu je on sám tak veľmi presvedčený o tom, že koronavírus pochádza práve z laboratória vo Wu-chane. "Áno, videl som," odpovedal Trump.

Na ďalšiu otázku médií, čo konkrétne ho o tom presvedčilo, však už prezident povedal len: "To vám nemôžem povedať. Nie je mi dovolené povedať vám to."

Trump a niektorí ďalší predstavitelia USA už skôr vyslovili domnienky, že laboratórium v ústave virológie v čínskom Wu-chane, bolo zdrojom globálnej pandémie, dôkazmi to však nepodložili.

Ústav virológie vo Wu-chane takéto obvinenia poprel, a za nepravdepodobné ich označili aj viaceré americké úrady.

Samotné americké tajné spravodajské služby dospeli k záveru, že nový druh koronavírusu nebol vyrobený človekom ani geneticky upravený, o čom skôr vo štvrtok informoval Úrad riaditeľa spravodajských služieb.

Všeobecne je rozšírený názor, že nový koronavírus vznikol v zmienenom Wu-chane na tzv. mokrom trhu predávajúcom čerstvé mäso, pričom na človeka sa preniesol zo zvierat, uvádza Sky News.

Čína naznačila, že koronavírus na jej územie mohla priniesť americká armáda

Trump vo štvrtok odmietol povedať, či považuje čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga za zodpovedného za to, čo on sám nazýva dezinformáciou. Čínu však kritizoval za to, že vírus hneď vo Wu-chane nepotlačila.

"Je to niečo, čo mohlo byť potlačené na mieste vzniku a mohlo to byť potlačené relatívne ľahko... Stala sa teda jedna z dvoch vecí. Buď to nedokázali z kompetenčného hľadiska, alebo ho nechali rozšíriť sa... Povedal by som, že sa to pravdepodobne vymklo spod kontroly," uviedol.

Napätie medzi Pekingom a Washingtonom sa v posledných týždňoch vystupňovalo. Čína naznačila, že koronavírus na jej územie mohla priniesť americká armáda.

Trump zasa v stredu uviedol, že sa chystá v súvislosti s pandémiou vyvodiť dôsledky pre Čínu, pripomína Sky News.

Ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, si podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa v USA vyžiadalo už vyše 61-tisíc obetí na životoch.

Spojené štáty, kde dosiaľ celkovo zaznamenali viac než milión nakazených, sú momentálne pandémiou najzasiahnutejšou krajinou na svete.