Koronavírus vo svete: Brazília hlási najviac nových nakazených, v USA pribudlo 2053 úmrtí

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v USA, Česku a ďalších krajinách?

1. máj 2020 o 5:35 SITA, TASR

Celosvetový počet obetí nového koronavírusu vzrástol na najmenej 227 482. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP, ktorá svoj výpočet založila na oficiálnych údajoch z jednotlivých štátov i od Svetovej zdravotníckej organizácie. Údaje boli platné k štvrtku 13:00 nášho času.

Celkovo bolo od decembra zaznamenaných v 193 krajinách a teritóriách viac ako 3 180 800 prípadov nákazy, z ktorých sa minimálne 908 500 ľudí už vyliečilo. Skutočný počet nakazených je však podľa AFP mnohonásobne vyšší, pretože veľa krajín testuje len najvážnejšie prípady.

Z jednotlivých krajín zaznamenali najviac obetí USA so 60 999 úmrtiami, po nich nasleduje Taliansko s 27 682 úmrtiami a Británia s 26 097 obeťami. Španielsko registruje 24 543 obetí, Francúzsko 24 087.

Čína - bez Hongkongu a Macaa - hlási 4633 úmrtí.

V Európe celkovo zomrelo 136 085 ľudí. Po nej v tomto smere nasledujú USA spolu s Kanadou, kde ochoreniu COVID-19 podľahlo 64 053 ľudí.

Koronavírus v USA

V Spojených štátoch zaznamenali za posledných 24 hodín ďalších 2053 úmrtí. Ochorenie si v USA vyžiadalo už prinajmenšom 62 906 obetí na životoch.

Spojené štáty sú počtom obetí krajinou, ktorú pandémia zasiahla najviac na svete. V stredu zaznamenali v rámci denného prírastku 2502 nových úmrtí a v utorok ich hlásili 2207.

V USA tiež dosiaľ zaznamenali viac než milión prípadov infekcie.

Koronavírus v Brazílii

Brazília zaznamenala za posledných 24 hodín rekordných 7218 nových prípadov nákazy koronavírusom a 435 ďalších úmrtí.

Celkový počet potvrdených prípadov infekcie sa v krajine zvýšil na 85 380. Ide o číslo, v ktorom sú zarátaní mŕtvi, uzdravení aj momentálne infikovaní.

Ochoreniu COVID-19 dosiaľ v Brazílii podľahlo 5901 ľudí.

Krajne pravicový brazílsky prezident Jair Bolsonaro pravidelne vyjadruje svoju netrpezlivosť s reštrikciami, ktoré zaviedli štátni guvernéri so zámerom spomaliť šírenie choroby, a vehementne sa zasadzuje za opätovné naštartovanie ekonomickej aktivity.

Pre svoj prístup k pandémii si v ostatnom čase vyslúžil kritiku verejnosti, píše denník The Guardian.

Koronavírus v Portugalsku

Portugalský premiér António Costa predstavil plán postupného uvoľňovania obmedzení zavedených v krajine pre pandémiu koronavírusu približne pred šiestimi týždňami.

Trojfázový plán počíta s postupným otváraním rôznych sektorov hospodárstva. Prvá fáza sa začne v pondelok 4. mája otvorením malých obchodov, kaderníctiev, predajní áut a kníhkupectiev.

Od pondelka budú tiež povolené individuálne športy ako tenis či golf, spoločné šatne v nich však fungovať nebudú. Znovu sa otvoria aj parky a knižnice. Povinné zároveň bude nosiť rúško na tvár na viacerých miestach vrátane prostriedkov verejnej dopravy, ktoré budú premávať v obmedzenom režime.

"Vieme, že tento proces má svoje riziká. Vieme, že keď sprístupníme rôzne aktivity, riziko prenosu infekcie sa tým zvýši," povedal Costa.

Dodal, že sa nikdy nebude hanbiť spraviť "krok späť", ak by sa to ukázalo ako nevyhnutné pre bezpečnosť Portugalčanov.

Plán uvoľňovania v Portugalsku: 1. fáza (od 4. mája) otvoria sa malé obchody, kaderníctva, predajne áut a kníhkupectvá

povolené budú individuálne športy (bez spoločných šatní)

otvoria sa parky aj knižnice 2. fáza (od 18. mája) v obmedzenej prevádzke sa otvoria aj väčšie obchody, reštaurácie, múzeá a kaviarne

otvoria sa tiež denné centrá pre deti či predškolské zariadenia

žiaci vyšších ročníkov stredných škôl by sa za prísnych podmienok mohli vrátiť do škôl 3. fáza (začiatkom júna) otvoria sa nákupné centrá, kiná, divadlá

do práce by sa postupne vrátili všetci zamestnanci

Obyvateľom je naďalej odporúčané, aby pracovali z domu či formou tzv. telepráce. Na jednom mieste sa nesmie zhromažďovať viac než desať osôb, ľudia však budú mať povolené navštevovať pohreby svojich príbuzných. Dôležité tiež bude naďalej dodržiavať pravidlá spoločenského odstupu.

Costa uviedol, že portugalská futbalová liga, ktorá je pozastavená od 12. marca, by sa mohla opätovne rozbehnúť od 30. mája, všetky zvyšné zápasy by sa konali za zatvorenými dverami, respektíve bez divákov. Tento plán však ešte musí odobriť ministerstvo zdravotníctva.

Premiér tiež avizoval, že druhá fáza uvoľňovania karanténnych opatrení začne 18. mája, ak epidémia koronavírusu v krajine bude naďalej slabnúť. V takom prípade by sa od tohto termínu mohli - v obmedzenej prevádzke - otvoriť aj väčšie obchody, reštaurácie, múzea či kaviarne.

Rovnako by sa to týkalo aj denných centier pre deti či predškolských zariadení.

Žiaci vyšších ročníkov stredných škôl by sa v tejto fáze mohli vrátiť do škôl, ktoré by však museli dodržiavať prísne opatrenia vrátane povinného nosenia rúšok na tvár. Pre zvyšné ročníky výučba bude až do konca akademického roka prebiehať len diaľkovo.

Začiatkom júna by sa v súlade s plánom vlády mala začať tretia fáza uvoľňovania. Do práce by sa tak postupne mohli vracať všetci zamestnanci a otvoriť by sa mohli nákupné centrá, kiná, divadlá, v ktorých by naďalej platili pravidlá spoločenského odstupu.

V Portugalsku dosiaľ zaznamenali 25 045 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 989 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.

Podľa agentúry Reuters ide o pomerne nízke číslo, berúc do úvahy, že táto krajina patrí v miere testovania na koronavírus k najlepším na svete, pričom na milión obyvateľom tam pripadá približne 37-tisíc testov.

Reprodukčné číslo vírusu (R0) je tam v súčasnosti nižšie než 1, čo znamená, že jeden nakazený človek môže infikovať menej ako jednu ďalšiu osobu.

Kapacita nemocničných lôžok je v krajine využitá na necelých 65 percent, pričom len približne jedno percento nakazených potrebuje podľa premiéra hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti.