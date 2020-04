Súťaž eurokomisie priniesla desiatky riešení pre boj proti koronavírusu

Na projekte sa zúčastnilo viac ako 20 900 ľudí s celkovo 2 150 rôznymi riešeniami.

30. apr 2020 o 18:57 SITA

BRATISLAVA. Hackathon #EUvsVirus, ktorý viedla Európska rada pre inovácie (EIC) Európskej komisie, priniesol 117 inovatívnych riešení pre boj proti novému koronavírusu.

Na projekte, ktorý sa konal od 24. do 26. apríla, sa zúčastnilo viac ako 20 900 ľudí z Európskej únie a iných krajín s celkovo 2 150 rôznymi riešeniami.

Účastníci hackatonu súťažili v šiestich hlavných kategóriách s viacerými podkategóriami. V hlavnej kategórii Zdravie a život zvíťazil Team Discovery z Maďarska za vysoko škálovateľný systém monitorovania pacientov, ktorý minimalizuje potrebu fyzického kontaktu medzi sestrami a pacientmi. Maďarský Linistry for safe retail uspel v hlavnej podnikateľskej kategórii za diaľkové riešenie udržiavania sociálneho odstupu v maloobchodoch.

V hlavnej kategórii Sociálna a politická súdržnosť vyhrala skupina Aidbind s členmi z Bulharska, Nemecka, Malty, Švédska a Švajčiarska, a to za ich riešenie informačnej medzery medzi dopytom, ponukou a financovaním zdravotníckych výrobkov obstarávaných prostredníctvom darov a charity. V kategórii vzdelávania a práce na diaľku dominoval švajčiarsko-ukrajinsko-americko-indický projekt The Village - Where The World Is Your Classroom s platformou online dediny určenej na experimentálne virtuálne vzdelávanie. Litovská Bankera Business Care vyhrala v hlavnej kategórii Digitálne financie s riešením poskytnutia krátkodobého financovania malých a stredných podnikov na pokrytie ich potrieb likvidity v čase krízy. V hlavnej kategórii Ostatné zvíťazila iniciatíva Sewers4COVID, ktorá má členov z Grécka, Holandska, Španielska a Spojeného kráľovstva, za ich platformu na sledovanie kanalizácie za účelom včasnej detekcie vírusu.

"Riešenia vyberala porota a zvážila ich podľa potenciálu vplyvu, technickej komplexity a originality, dokončenia prototypu a efektívnosti podnikateľského plánu. Pre každú výzvu, ktorých je 37, vybrala víťazov a dve druhé miesta. Partneri ponúknu víťazom podľa ich výberu finančné ceny. Dosiaľ partneri sľúbili dovedna vyše 100-tisíc eur," vysvetlila na margo hackathonu eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel.

Víťazné tímy sa od 22. do 25. mája zúčastnia na Matchatone, ktorého cieľom je zosúladiť ich potreby s dostupnými zdrojmi. Okrem toho tiež víťazi dostanú pozvanie pripojiť sa k EIC COVID Platform, ktorá sprostredkuje spojenie s ich konečnými spotrebiteľmi a poskytne prístup investorom, nadáciám a iným finančným príležitostiam z celej Európskej únie.