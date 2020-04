Záväzky zo summitu o Ukrajine sa podľa Lavrova neplnia

Normandská štvorka rokovala o ďalšej výmene väzňov.

30. apr 2020 o 17:00 TASR

MOSKVA, BERLÍN. Ministri zahraničných vecí tzv. normandskej štvorky (Ukrajina, Rusko, Francúzsko, Nemecko) na štvrtkovej videokonferencii potvrdili zrealizovanie len jedného rozhodnutia z deviatich, ktoré boli prijaté na decembrovom parížskom summite o urovnaní konfliktu na východe Ukrajiny.

Po skončení videokonferencie to uviedol šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.

"Uviedli sme, že z deviatich bodov parížskeho summitu sa zrealizoval iba jeden, aj ten len čiastočne," povedal Lavrov s tým, že má na mysli výmenu väzňov.

"Dnes sme hovorili o prípravách na ďalšiu výmenu väzňov," doplnil Lavrov. Pripomenul, že Kyjev a proruskí separatisti z Donecka a Luhanska si vymenili od vlaňajšia celkovo 230 väzňov.

Riešenie konfliktu na Ukrajine

Podľa Lavrova je zabezpečenie osobitného postavenia Donbasu v rámci Ukrajiny rozhodujúcim kritériom pre vyriešenie konfliktu.

"Hovorili sme o výmene väzňov," konštatoval po videokonferencii nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas s tým, že nedávny pokrok v tomto smere je povzbudivý. "Jednomyseľne sme sa zhodli, že v tejto súvislosti je potrebné ďalšie úsilie," dodal Maas.

Podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ešte skôr vo štvrtok vyhlásil, že zapojenie Spojených štátov do formátu normandskej štvorky "nie je predmetom diskusie".

Po trojročnej prestávke sa 9. decembra 2019 v Paríži konal summit normandskej štvorky s cieľom urovnať konflikt v Donbase. Zišli sa na ňom hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny - Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj.

Konali sa tam aj prvé dvojstranné rozhovory Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, ktorý sa po volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt.

Ako zhrnula agentúra UNIAN, účastníci summitu normandskej štvorky v Paríži sa prihlásili k plnej implementácii mierových dohôd podpísaných v Minsku a dohodli sa na odsune jednotiek a vojenskej techniky znepriatelených strán v troch ďalších sektoroch na styčnej línii, implementácii aktualizovaného plánu odmínovania na území Donbasu, zapracovaní tzv. Steinmeierovho plánu do ukrajinského zákonodarstva, výmene zadržiavaných osôb spôsobom "všetkých za všetkých", a to do konca roku 2019, ako aj na predĺžení platnosti osobitného štatútu pre jednotlivé entity v Donbase.

Nepriniesol žiadny prelom

Predošlý summit normandskej štvorky na úrovni lídrov sa uskutočnil 19. októbra 2016 v Berlíne. Jeho účastníci potvrdili, že v konflikte v Donbase odvtedy nenastal žiadnemu prelom.

Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.

Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.