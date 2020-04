Španieli majú najmenej nových obetí za viac ako mesiac

30. apr 2020 o 14:03 TASR

MADRID. Za uplynulých 24 hodín zaregistrovali v Španielsku 268 nových prípadov úmrtia súvisiacich s pandémiou infekčnej choroby COVID-19.

Ako poznamenala agentúra AFP, štvrtok je piatym dňom po sebe, keď sa denný prírastok obetí pohybuje okolo 300.

Súčasne ide o najpriaznivejšiu dennú bilanciu od 20. marca, keď bolo hlásených 235 úmrtí.

Pandémii vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 v Španielsku doteraz podľahlo 24 543 ľudí. Táto krajina sa tak v počte úmrtí radí na štvrtú priečku za USA, Taliansko a Britániu.

Počet ľudí s pozitívnym testom na COVID-19 v Španielsku stúpol zo stredajších 212 917 na 213 435.

AFP pripomenula, že španielska vláda nedávno začala do celkového počtu pozitívne testovaných započítavať iba pacientov, u ktorých sa koronavírus zistil pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).

Z infekčnej choroby COVID-19 sa v Španielsku doteraz vyliečilo viac ako 112-tisíc ľudí.

Odborníci pre oblasť verejného zdravia sa domnievajú, že epidémia choroby COVID-19 v Španielsku dosiahla svoj vrchol 2. apríla, keď za 24 hodín zomrelo 950 ľudí. Odvtedy počet úmrtí postupne klesá.

V krajine platia od 14. marca veľmi prísne obmedzenia pohybu. Až do uplynulej nedele mohli svoje domy alebo byty opúšťať len dospelé osoby, aj to len na nákup potravín a liekov, cestu do práce alebo na prechádzku so psom.

Tieto obmedzenia boli minulý týždeň predĺžené do 9. mája, ale premiér Pedro Sánchez v utorok predstavil plán ich postupného zmierňovania, ktorý bude mať štyri fázy. Celý proces by sa mal zavŕšiť do konca júna.