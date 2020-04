Zomrel bojovník proti apartheidu Denis Goldberg

30. apr 2020 o 11:43 TASR

JOHANNESBURG. Vo veku 87 rokov zomrel v Juhoafrickej republike (JAR) bojovník proti apartheidu a bývalý príslušník vojenského krídla Afrického národného kongresu (ANC) Denis Goldberg.

Podľa agentúry AFP o tom vo štvrtok informovali jeho príbuzní.

Goldberg bol jedným z najbližších spolupracovníkov Nelsona Mandelu v boji proti nadvláde belošskej menšiny v JAR, pričom sa zapojil aj do ozbrojeného boja.

V roku 1964 bol pre podozrenie z pokusu o sabotáž zadržaný spolu s kľúčovými členmi hnutia proti apartheidu. Súd ho uznal za vinného z kladenia ozbrojeného odporu a odsúdil na doživotie.

Goldberg - jediný beloch medzi zadržanými a odsúdenými - strávil potom vo väzení v Pretórii určenom výhradne pre belochov 22 rokov. Jeho spoluodsúdení si trest odpykávali vo väzení na ostrove Robben Island.

Po svojom prepustení na slobodu v roku 1985 Goldberg pokračoval v boji proti apartheidu z exilu v Londýne, kam sa presťahoval aj rodinou, a to až do roku 1994, keď tento režim v JAR padol. Do vlasti sa vrátil v roku 2002.

Zomrel v stredu na rakovinu pľúc vo svojom dome v Hout Bay, ktoré je predmestím Kapského Mesta.