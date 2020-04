Dobré ráno: Ruskí agenti sú aj na Slovensku, len sa o tom málo hovorí

Pražskí politici majú ochranku.

Znie to ako z detektívky. Na letisko v Prahe pricestoval začiatkom apríla muž s ruským diplomatickým pasom. V kufríku mal mať smrtiaci jed ricín.

Tajné služby muža sledovali a vyhodnotili ho ako bezprostredné riziko pre starostu Prahy 6 Ondřeja Kolářa, ktorý nechal odstrániť sochu kontroverzného ruského maršála Ivana Koneva, a pre pražského primátora Zdeňka Hřiba, ktorý nechal premenovať námestie pred ruskou ambasádou po zavraždenom ruskom opozičnom politikovi Borisovi Nemcovi.

Obaja majú teraz ochranku.

Čo sa to v Česku deje? Naozaj po krajine chodia agenti, ktorí majú za úlohu otráviť českých politikov?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa pýtala Ondřeja Kundru, zástupcu šéfredaktora českého týždenníka Respekt.

Krátky prehľad správ

Ústavný súd odmietol ako zjavne neopodstatnené návrhy koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu a strany Vlasť, ktoré napadli ústavnosť a zákonnosť februárových volieb do Národnej rady.

Nadácia Zastavme korupciu vyzýva komisárku pre deti Vieru Tomanovú, aby odstúpila. Podľa nich sa jej totiž pred poslancami na výbore pre ľudské práva nepodarilo vyvrátiť podozrenia z toho, že vo funkcii niekoľkokrát zlyhala. Poslanci plánujú u komisárky pre deti prieskum.

Policajná inšpekcia rieši zásah policajtov proti deťom z uzavretej osady v Krompachoch. Deti aj ich rodičia popísali, že policajt zbil päť maloletých detí od 7 do 11 rokov, ktoré sa išli hrať k potoku vedľa osady. Deti majú modriny po tele a tvrdia, že na nich policajt vytiahol aj zbraň.

Andrej Danko už nemá hodnosť kapitána. Nový minister obrany Jaroslav Naď zrušil mimoriadne povýšenia politikov, okrem Danka ešte aj bývalému ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi, ktorý dostal hodnosť plukovníka. Naď sľúbil, že pripraví zákon, ktorý už nebude umožňovať dávať hodnosti politikom.

Hotely a reštaurácie odhadujú straty na 560 miliónov eur. Ohrozených je takmer 68-tisíc pracovných miest v cestovnom ruchu. Hovoria to aktuálne prepočty asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

Odporúčanie

The New York Times má nový podcast Rabbit Hole, ktorý fascinujúco popisuje príbeh človeka, ktorého zradikalizoval Youtube. Zatiaľ vyšli dve časti, a to je môj dnešný zaujímavý tip na záver.

