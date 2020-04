Morawiecki trvá na májovom termíne prezidentských volieb

Premiér uznal, že je možné posunúť voľby o týždeň alebo o dva.

29. apr 2020 o 17:41 TASR

VARŠAVA. Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu vyhlásil, že prezidentské voľby sa musia konať v máji tohto roka aj napriek pandémii koronavírusu, aby sa tak naplnili požiadavky ústavy.

Morawiecki však uznal, že je možné posunúť voľby o týždeň alebo o dva. Podľa súčasného termínu by sa mali konať 10. mája.

PiS presadzuje voľby poštou

"Ústavní experti hovoria, že voľby by sa takisto mohli konať 17. alebo 23. mája," povedal Morawiecki.

"Rozhodneme sa v najbližšom čase," dodal.

Vládnuca konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) presadzuje voľby poštou. Takáto forma volieb je podľa predstaviteľov strany jediná bezpečná cesta.

V prieskumoch verejnej mienky vedie súčasný prezident Andrzej Duda, ktorý je kandidátom PiS. Dudovo funkčné obdobie vyprší 6. augusta.

Opozícia žiada odklad volieb o rok alebo o dva. V čase pandémie podľa nej nie je bezpečná žiadna forma volieb. Opoziční predstavitelia zároveň tvrdia, že súčasná situácia zvýhodňuje Dudu, keďže opoziční kandidáti nemôžu plnohodnotne viesť kampaň.

Obávajú sa o transparentnosť

Európska únia a niektoré mimovládne organizácie sa obávajú o transparentnosť a slobodu plánovaných volieb v Poľsku.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v stredu vyhlásila, že rozhodnutie o dátume a spôsobe volieb zostáva na národných úradoch.

"Keby som bola poľskou občiankou, mala by som veľa otázok, pretože by som chcela mať férový prístup k voľbám," upozornila. "Rada by som videla kandidátov s férovým prístupom ku kampani," dodala Jourová.

Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) a bývalý poľský premiér Donald Tusk v stredu vyhlásil, že sa na voľbách nezúčastní. Hlasovanie poštou považuje za protiústavné a nebezpečné.