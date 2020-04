Analytik: Pri balíkoch z Číny tajtrlíkuje polovica vlády, je to propaganda

Rusko a Čína si pomáhajú v šírení lží, hovorí Jakub Kalenský.

30. apr 2020 o 9:56 Lukáš Onderčanin

Ktorý je váš obľúbený hoax o koronavíruse?

Najzábavnejšie konšpirácie sú o tom, že koronavírus vyrobil Bill Gates, George Soros a všetky svetové elity. Rôzni sa akurát to, za akým účelom – či chceli znížiť populáciu, čo je starodávny plán elít, alebo chcú zarobiť na výrobe vakcín.

Darí sa dezinformáciám viac počas pandémie koronavírusu?

Nevidím celý obraz, ale nárast nie je dramatický. Je však pravda, že dezinformátori sa sústredia na túto tému, pretože tým žijú ľudia, médiá aj politici. Ak chcete niečo presadiť, musia sa tej téme venovať. Európsky úrad, ktorý bojuje s dezinformáciami (EEAS), minulý týždeň zachytil 45 dezinformačných prípadov, čo je v podstate podpriemer. Viac ako dve tretiny z toho boli o koronavíruse. Nie je bežné, aby sa až 66 percent dezinformácií týkalo jednej témy, nedialo sa to ani pri niečom, keď konšpirátori potrebovali klamať, napríklad o zostrelenom lete MH17 alebo o Ukrajine či Sýrii.

Jakub Kalenský Bývalý český novinár pôsobil medzi rokmi 2015 a 2018 v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) v jednotke East StratCom, ktorá bojuje s dezinformáciami. Aktuálne sa tejto téme venuje aj ako analytik think tanku Atlantic Council.

Denník N na Slovensku analyzoval popularitu dezinformačných stránok. V prvých týždňoch pandémie to vyzeralo, že dezinformačné weby z tejto témy nevedia až tak vyťažiť ako seriózne médiá. Je možné, že ľudia hľadajú na začiatku viac overené informácie a až neskôr sa uchyľujú k dezinformáciám?

Je to zaujímavé pozorovanie, ale zatiaľ k tomu nemáme dosť dát. Občas sa stáva, že dezinformátorom trvá, kým na novú situáciu zareagujú. Poviem to škaredo – trvá im to, kým dostanú nejaké inštrukcie alebo na niečo prídu sami. Napríklad pri zostrelení ukrajinského lietadla v Iráne boli napodiv tieto weby chvíľu ticho. Až možno po 24 hodinách sa rozšírili prvé konšpirácie, že za to môžu Američania. Ale aj hypotéza, že na začiatku ľudia stoja o viac overené informácie, je možná.

Vy sa viac venujete proruským a ruským webom. Aký je ich hlavný cieľ pri šírení hoaxov?