Použite pandémiu ako príležitosť zmeniť svet k lepšiemu, vyzval šéf OSN

Ľudstvo by podľa Guterresa malo využiť zotavenie z pandémie na zlepšenie sveta.

28. apr 2020 o 18:52 SITA

BERLÍN. Pandémia nového koronavírusu odhalila, aké sú spoločnosti vo svete krehké, no ak budú vlády spolupracovať na spoločných výzvach, môžu ju podľa generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) využiť ako príležitosť na "prebudovanie nášho sveta k lepšiemu".

António Guterres sa tak vyjadril počas dvojdňového medzinárodného stretnutia o klimatickej kríze, pričom tiež povedal, že jedinou efektívnou odpoveďou na súčasnú krízu je "odvážne, vizionárske a spoločné vedenie".

"To isté vedenie je potrebné na riešenie črtajúcej sa existenčnej hrozby narušenia klímy," upozornil tiež s tým, že uplynulé desaťročie bolo najteplejšie v histórii meraní.

Generálny tajomník OSN vyzval Európsku úniu (EÚ), aby ukázala "globálne vodcovstvo" a do konca roka predstavila aktualizované plány znižovania emisií, vďaka ktorým by sa Európa mohla do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Guterres zároveň poukázal na to, že by sa mali pridať aj ďalší veľkí producenti emisií a podotkol, že skupina najväčších ekonomík sveta G20 spolu vytvára viac ako 80 percent celosvetových emisií.

"Parížsku dohodu do veľkej miery umožnila účasť Spojených štátov a Číny. Bez účasti veľkých producentov emisií bude všetko naše úsilie odsúdené na zánik," skonštatoval Guterres.

Za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa Spojené štáty od spomínanej dohody z roku 2015 odstúpili.

"Toto sú temné dni, ale nie sú bez nádeje. Máme zriedkavé a krátke okno príležitosti prebudovať náš svet k lepšiemu. Využime zotavenie z pandémie na to, aby sme vytvorili základ bezpečného, zdravého, inkluzívneho a odolnejšieho sveta pre všetkých ľudí," dodal.