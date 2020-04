Dominik Feri: S Konevom mohli počkať, ale príbeh s ruským agentom je neuveriteľný

Rozhovor s poslancom Dominikom Ferim.

29. apr 2020 o 14:49 Matúš Krčmárik

Začínajú sa mi ozývať mladí ľudia, ktorí si počas krízy uvedomili, ako veľmi politici ovplyvňujú ich kažodenné životy, hovorí pre SME český poslanec za stranu TOP 09 Dominik Feri, vôbec najmladší člen Poslaneckej snemovne.

V rozhovore opisuje prácu opozičného poslanca v čase koronakrízy, poskytuje svoj pohľad na kauzu odstránenej sochy maršála Koneva a hrozby starostovi Prahy 6 Ondřejovi Kolářovi, aj to či by namiesto boja proti Andrejovi Babišovi radšej so svojimi rovesníkmi pred rokom neorganizoval obrovské demonštrácie proti nemu. Vysvetľuje tiež, prečo podľa neho mladí Česi nevolia Tomia Okamuru, keď Slováci volia Mariana Kotlebu.

Aká je práce opozičného poslanca v čase, keď sa celé dianie v krajine zatieňuje pandémia?

Zahraničné skúsenosti hovoria, že všetkým vládam teraz rastie popularita. U nás to nie je inak, ako opozícia sa to môžeme snažiť zmierňovať len tak, že návrhy predkladáme spoločne. Snažíme sa minimalizovať medzistranícke rozdiely, byť konštruktívni. Je veľmi ťažké sa prebojovať cez desiatky vládnych tlačových konferencií.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz urobil videostretnutie šéfov vlád krajín, ktoré najlepšie zvládajú krízu, a bol medzi nimi aj Andrej Babiš. Zvláda krízu?

Zvláda to Česká republika, nie je to až tak zásluhou vlády. Navyše, výsledok jej snáh bude vidieť možno až o pol roka, keď sa spočítajú nielen zdravotné, ale aj ekonomické dosahy vládnych opatrení. Samozrejme, situácia by mohla byť omnoho horšia, legislatívu týkajúcu sa zmierňovania dosahu na ekonomiku sme ako opozícia podporili, ale máme aj podnety, ktoré vypočuté neboli.

Napríklad?

Vláda sa vykašľala na zasiahnutých živnostníkov, na malé a stredné podniky. Teraz im dáva 25-tisíc, čo je síce lepšie, ako keby im úplne ukázala prostredník, ale písali mi živnostníci, pre ktorých len nájom za zatvorenú prevádzku je 50-tisíc korún. Ako majú z toho vyžiť?

Pomoc je len kozmetická a zdanlivá, navyše sa bojíme toho, keď príde rad na náhradu škody. Podnikatelia budú tvrdiť, že stratili konkrétnu sumu. Budú musieť dokazovať, aké príjmy by mali, keby sa nič nerobilo a pandémia vypukla naplno. To môže narušiť spoločenský zmier.

Ako?