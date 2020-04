Cestovateľské bubliny aj rozdelené pláže. Aké budú dovolenky s koronavírusom

Gréci aj Chorváti chcú povinné testy pre turistov.

28. apr 2020 o 19:39 Lukáš Onderčanin

LISABON, BRATISLAVA. Bufetové stoly nahradia jedlami na objednávku, stoly v reštaurácii presúvajú tak, aby boli aspoň meter a pol od seba, a zásobujú sa teplomermi, rúškami aj dezinfekčnými prostriedkami.

Portugalská hotelová sieť Vila Galé verí tomu, že od júna bude môcť hotely otvoriť a že aj tento rok bude mať letnú turistickú sezónu. „Verím, že nám to vykryje aspoň náklady. A potom sa budeme spoliehať na to, že všetko sa v roku 2021 vráti do normálu,“ hovorí pre agentúru Reuters Goncalo Rebelo de Almeida zo správnej rady spoločnosti.

Mnohé štáty sú závislé od príjmov z turizmu, pre koronavírus ich však zrejme čaká katastrofálna sezóna. Napriek tomu viaceré krajiny už prísne opatrenia uvoľňujú a veria, že aspoň v obmedzenom režime privítajú turistov. Niektoré chcú otvárať len každý druhý hotel, iné zaviesť obmedzenia na pláži. Aké bude leto v čase koronavírusu?

Ležadlá s rozostupmi

Prázdniny budú tento rok iné, povedala tento týždeň šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Únia v posledných dňoch rokuje aj o tom, či a ako by sa krajiny mohli otvárať turistom. Koronavírus zasiahol práve tento segment a viaceré krajiny sú od neho závislé.

Konzultačná spoločnosť Tourism Economics odhaduje, že svetový turizmus tento rok poklesne až o 39 percent. Turizmus pritom tvorí až desať percent svetového HDP a zamestnáva viac ako 320 miliónov ľudí.

„Hlavné európske dovolenkové destinácie, ktoré takpovediac zvládnu boj s ochorením Covid-19 lepšie, budú určite chcieť a tlačiť na to, aby letná dovolenková sezóna 2020 prebehla aspoň v obmedzenej miere,“ hovorí Jozef Rybár, PR manažér cestovnej kancelárie Pelikán. O turistickej sezóne podľa neho hovorí Turecko, Cyprus aj Grécko.