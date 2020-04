Kim Čong-un sa údajne snaží vyhnúť nákaze COVID-19

28. apr 2020 o 10:32 TASR

SOUL. Severokórejský líder Kim Čong-un sa 15. februára nezúčastnil na spomienkových oslavách pri príležitosti 108. narodenín svojho starého otca, zakladateľa Severnej Kórey (KĽDR) Kim Ir-sena, pravdepodobne skôr preto, že sa bál nákazy novým koronavírusom, než preto, že by bol mal zdravotné ťažkosti.

V utorok to podľa agentúry Reuters vyhlásil juhokórejský minister pre zjednotenie Kim Jon-čchol.

KĽDR nehlási nákazu, ale zaviedla opatrenia

Neprítomnosť severokórejského vodcu na všetkých slávnostiach a verejných podujatiach od 15. februára je podľa Reuters bezprecedentná a viedla k špekuláciám o jeho zdravotnom stave.

Predstavitelia Južnej Kórey však v tejto súvislosti uviedli, že v KĽDR nezaznamenali nič neobvyklé, čo by naznačovalo, že Kim má zdravotné ťažkosti.

KĽDR podľa Kim Jon-čcholových slov síce vyhlásila, že nový druh koronavírusu na jej území nebol potvrdený, avšak zároveň prijala mimoriadne prísne opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu nákazy.

Zrušili mnohé oslavy

Podľa ministrovho názoru preto nie je Kimova neúčasť na ceremóniách v tomto kontexte ničím neobvyklá.

"Je pravda, že odkedy sa ujal moci, nevynechal (Kim) doteraz ani raz spomienkové oslavy Kim Ir-senových narodenín. Avšak v obavách z koronavírusu boli zrušené aj mnohé iné oslavy a bankety," uviedol Kim Jon-čchol na pôde juhokórejského parlamentu.

Minister dodal, že od polovice januára zmizol severokórejský vodca z verejnosti na viac než 20 dní už dvakrát. "Nemyslím si, že je to niečo neobvyklé, ak vezmeme do úvahy súčasnú situáciu," dodal.

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že má správy o Kimovom zdravotnom stave, no odmietol uviesť bližšie podrobnosti. Zjavne tak potvrdil, že Kim stále žije.

Severokórejské štátne médiá sa od 15. apríla vôbec nezmienili o Kimovom zdraví ani o jeho pracovných aktivitách, hoci dodali, že dostal od krajín zo zahraničia niekoľko pozdravov.

Kim poďakoval robotníkom

V pondelok severokórejská štátna televízia uviedla, že Kim poslal poďakovanie robotníkom a predstaviteľom v turistickom centre Samdžijon na východe KĽDR, kde stavajú domy.

Kim Čong-un je absolutistický vodca krajiny s programom na vývoj jadrových zraní, preto je jeho zdravie predmetom veľkého záujmu v regióne i celosvetovo. Keby sa s ním niečo stalo, viedlo by to v KĽDR k nestabilite.

Kim verejne neoznačil svojho nástupcu a to vyvoláva otázky, kto by prevzal kontrolu nad krajinou, keby ťažko ochorel alebo zomrel.

Mnohí odborníci vravia, že pravdepodobne by to bola jeho už teraz vplyvná mladšia sestra Kim Jo-džong, ktorá by udržala pri moci túto dynastiu. Ďalší experti tvrdia, že by možno vzniklo kolektívne vedenie cez členov Kimovej rodiny.