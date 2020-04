EÚ odmieta obvinenia, že pri správe o dezinformáciách podľahla tlaku Číny

Prehľad je konzistentný s tým, čo sme zverejňovali predtým, hovorí Stano.

27. apr 2020 o 18:21 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRUSEL. Európska únia odmieta správy naznačujúce, že ustúpila nejakým vonkajším tlakom a pozmenila svoju poslednú správu týkajúcu sa šírenia dezinformácií v spojitosti s pandémiou nového koronavírusu.

Pre TASR to potvrdil hovorca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) Peter Stano.

Obvinenia odmietli

Diplomatický zbor EÚ, ktorý vedie šéf európskej diplomacie Josep Borrell, pripravuje správy týkajúce sa dezinformácií. V nich sú Rusko a Čína označované ako zdroj mnohých "falošných alebo skreslených správ" a manipulácií.

Súvisiaci článok Únia ustúpila tlaku Číny, zjemnila správu o dezinformáciách Čítajte

Pokiaľ ide o pandémiu koronavírusu, ESVČ doteraz zverejnila tri správy. Poslednú z nich, ktorá sa týka obdobia od 2. do 22. apríla, publikovala pred troma dňami.

V nej sa uvádza, že oficiálne zdroje, podporované vládami niekoľkých štátov, vrátane Ruska a v menšej miere aj Číny, sú v pozadí dezinformačných a konšpiračných teórií zameraných na širokú verejnosť v EÚ a inde vo svete.

Stano v pondelok poprel šíriace sa fámy, že eurokomisia podľahla diplomatickému tlaku Pekingu a zmiernila časť správy kritickú voči Číne.

"Rozhodne odmietame špekulácie o tom, že by náš pravidelne aktualizovaný prehľad o trendoch v dezinformáciách spojených s koronavírusom podliehal akýmkoľvek tlakom od zahraničných partnerov. Toto bol už tretí takýto prehľad a je úplne konzistentný s tým, čo sme zverejňovali predtým. Rozhodnutie o tom, čo a kedy zverejníme, podlieha výlučne našim interným procesom a nie údajnému tlaku z externého prostredia," vysvetlil Stano pre TASR.

Zároveň spresnil, že každý, kto si prečíta najnovší prehľad ESVČ o dezinformáciách na stránke www.euvsdisinfo.eu, zistí, že Európska komisia nemá zábrany pomenovať najnovšie dezinformačné trendy a ich aktérov.

"Európska služba pre vonkajšiu činnosť je jedným z popredných aktérov v boji proti dezinformáciám, pri ich odhaľovaní a vyvracaní. Bolo by predsa proti podstate našej práce, keby sme pri zverejňovaní trendov a aktérov v oblasti dezinformácií niečo zamlčiavali. Dôkazom je aj to, že naše zistenia priebežne zverejňujeme takmer denne na špecializovanej stránke EU vs Disinfo," dodal Stano.

Vina za pandémiu

V správe ESVČ sa napríklad hovorí o "koordinovanom nátlaku" čínskych oficiálnych zdrojov, aby sa poprela akákoľvek (čínska) vina za rozšírenie pandémie alebo o podpore niektorých zdrojov pre teóriu, že s epidémiou, ktorá vypukla vo Wu-chane, má spojitosť americká armáda.

Ten istý dokument kritizuje aj čínskymi orgánmi zverejnené oznámenia o lekárskej pomoci pre iné štáty zároveň s prieskumami z niektorých krajín, ktoré naznačujú, že Čína je v boji proti pandémii koronavírusu vnímaná užitočnejšia ako EÚ.