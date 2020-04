Koronavírus vo svete: Rusko prekonalo Čínu v počte nakazených

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v Španielsku, Česku a ďalších krajinách?

27. apr 2020 o 14:57 TASR

Prečítajte si vývoj za posledných 24 hodín v jednotlivých krajinách.

Koronavírus v Spojených štátoch amerických

V Spojených štátoch zaznamenali za uplynulých 24 hodín ďalších 1330 úmrtí na nový koronavírus. Vyplýva to z údajov, ktoré k pondelňajšej 02.30 h SELČ zverejnila Univerzita Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore.

Koronavírusu SARS-CoV-2 v USA doteraz podľahlo 54 841 ľudí. Pozitívne testy na prítomnosť tohto vírusu malo 964 937 osôb.

Uvedená štatistika zahŕňa prípady zo všetkých 50 štátov, dištriktu Columbia a ďalších teritórií, ako aj prípady v americkej armáde, nemocniciach pre veteránov a federálnych väzniciach.

Denný prírastok obetí dosiahol v piatok večer 1258 osôb, čo je najmenej za takmer tri týždne. V sobotu však už opäť stúpol na 2494 osôb.

V počte potvrdených infekcií a úmrtí sú Spojené štáty najviac zasiahnutou krajinou na svete.

Koronavírus v Číne a Južnej Kórei

Len tri nové prípady nákazy novým koronavírusom a nijaké nové úmrtia hlási za nedeľu Čína. Podobe priaznivá je situácia v Južnej Kórei, kde za rovnaký deň zaznamenali len desať nových infekcií a jedno úmrtie, informovala televízia CNN.

Tri nové prípady nákazy v Číne zahŕňajú dve osoby, ktoré sa infikovali v zahraničí, a jeden komunitný prenos v najsevernejšej čínskej provincii Chej-lung-ťiang, hraničiacej s Ruskom. Práve nakazení prichádzajúci do Číny z Ruska vzbudzujú obavy, že by na severe krajiny mohlo vzniknúť nové ohnisko epidémie.

Okrem toho bolo v Číne hlásených aj 25 nových asymptomatických prípadov. V celej krajine je stále pod lekárskym dohľadom okolo 974 asymptomatických pacientov. Čína predtým nezahŕňala do oficiálnych štatistík pacientov, ktorí nevykazovali príznaky ochorenia COVID-19.

V Číne bolo doteraz oficiálne potvrdených 82 830 infikovania koronavírusom. Z nakazených sa 77 474 uzdravilo a boli prepustení z nemocnice. Koronavírusu SARS-CoV-2 tam podľahlo 4633 osôb. Nové obete neboli zaznamenané už dvanásty deň za sebou.

Z desiatich nových prípadov v Južnej Kórei je sedem dovezených zo zahraničia, celkový počet nakazených sa tak podľa centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) zvýšil na 10 738. celkový počet obetí vzrástol na 243. Ďalších 47 ľudí bolo prepustených z karantény, čím sa ich celkový počet zvýšil na 8764. Počet nakazených je v tejto ázijskej krajine už 26. deň nižší ako 100.

Juhokórejská vláda v pondelok podľa agentúry AP poverila ministerstvo školstva, aby pripravilo opatrenia na zaistenie hygieny a dodržania odstupov medzi študentmi v školách. Najneskôr začiatkom mája chce totiž oznámiť časový rozvrh opätovného otvorenia škôl.

Koronavírus v Maďarsku

V Maďarsku uplynulý deň zomrelo ďalších osem starších pacientov s ochorením COVID-19, ktorí však trpeli aj inými chronickými chorobami. Počet obetí nákazy novým druhom koronavírusu stúpol na 280. Od pondelka platí v Budapešti povinné nosenie rúšok v mestskej hromadnej doprave, taxíkoch, obchodoch i na tržniciach.

Podľa údajov zverejnených v pondelok na vládnej informačnej stránke koronavirus.gov.hu nákazu potvrdili v prípade 83 ľudí; celkový počet nakazených tak dosiahol 2583. Z nemocníc prepustili 498 ľudí, ktorí sa z ochorenia COVID-19 vyliečili.

V povinnej domácej karanténe je 9829 ľudí. Laboratóriá otestovali 65 625 odobratých vzoriek.

Nosenie rúšok - prípadne zahalenia tváre iným spôsobom - nariadil s platnosťou od pondelka minulý týždeň starosta Budapešti Gergely Karácsony. Nedodržanie tohto opatrenia však nebude môcť byť sankcionované, pretože nejde o vládne nariadenie, citovalo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság nemenovaného experta.

Koronavírus v Rusku

V Rusku v pondelok potvrdili 6198 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Celkový počet infikovaných osôb tak v krajine dosiahol 87 147, čím Rusko prekonalo Čínu s 82 830 potvrdenými prípadmi. Nákaza postihla aj ruskú armádu. Napísali o tom agentúry Reuters a AP.

V prevažnej väčšine ruských administratívnych oblastí platia v súvislosti so šírením nákazy, ktorá si tam vyžiadala už 747 obetí na životoch, prísne opatrenia.

Nový druh koronavírusu sa medzitým však rozšíril aj v ruskej armáde. Celkovo bolo infikovaných už 874 príslušníkov ozbrojených síl. Z tohto čísla sa 379 ľudí lieči doma, pričom zvyšok sa nachádza v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Stav štyroch osôb je veľmi vážny, pričom jeden vojak je napojený na pľúcnom ventilátore.

V Moskve sa mala 9. mája konať slávnostná prehliadka pri príležitosti 75. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom. Ruský prezident Vladimir Putin však vzhľadom na pandémiu rozhodol o jej odklade. V súvislosti s epidemiologickou situáciou v krajine ho o to požiadali viaceré organizácie veteránov druhej svetovej vojny.

Koronavírus v Česku

Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v Česku stúpol v nedeľu o 56 na 7408. Denný nárast počtu infikovaných je tak najnižší od 14. marca, píše spravodajský server iDNES.cz s tým, že cez víkendy sa vykonáva menej testov.

Od začiatku koronavírusovej pandémie sa už z tejto choroby vyliečilo 2600 ľudí a 221 jej podľahlo. Denný nárast nových prípadov klesá už tretí deň za sebou. V piatok ich pribudlo 86, v sobotu 79 a v nedeľu 56.

Laboratóriá podľa údajov ministerstva zdravotníctva vykonali celkovo 218 474 testov, a to vrátane opakovaných u toho istého človeka.

Hospitalizovaných s ochorením COVID-19 je aktuálne 360 pacientov. Vláda kvôli priaznivému vývoju epidémie nového typu koronavírusu v krajine od pondelka povolila otvorenie obchodov a ďalších prevádzok mimo obchodných centier s plochou do 2500 metrov štvorcových so samostatným vchodom. Zrušila tiež zákaz voľného pohybu osôb - vrátane cestovania do zahraničia.

Koronavírus v Španielsku

Španielsko zaznamenalo za uplynulých 24 hodín 331 nových úmrtí na koronavírus SARS-CoV-2, čím sa ich celkový počet zvýšil na 23 521. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a AP.

V nedeľu pribudlo v krajine 288 smrteľných obetí, čiže aktuálne údaje predstavujú mierny nárast.

Španielsko celkovo eviduje viac než 209 465 nakazených, ako udáva tamojšie ministerstvo zdravotníctva, ktoré započítava len prípady potvrdené na základe výsledkov laboratórnych testov. V porovnaní s nedeľou ide o prírastok 1831 nakazených.

V Španielsku, kde obmedzenia voľného pohybu ľudí platia už siedmy týždeň, môžu deti mladšie ako 14 rokov od nedele každý deň stráviť hodinu vonku. Od piatka budú môcť všetci ľudia chodiť na prechádzky a športovať vo vonkajších priestoroch, oznámil premiér Pedro Sánchez.

Detaily týchto opatrení budú zverejnené zrejme v utorok, keď sa koná každotýždenné zasadnutie španielskeho vládneho kabinetu. Diskusia ešte stále prebieha v otázke otvárania obchodov či reštaurácií, ktorých prevádzka nie je nevyhnutne dôležitá.

Španielsko je jednou z krajín najviac postihnutých pandémiou koronavírusu. Sánchez minulý víkend oznámil predĺženie platnosti karanténnych opatrení do 9. mája.

Koronavírus v Poľsku

Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Poľsku za uplynulých 24 hodín vzrástol o 144 a dosiahol 11 761, informovala v pondelok agentúra PAP s odvolaním sa na poľské ministerstvo zdravotníctva.

Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahli od nedele ďalší štyria ľudia. Celkový počet úmrtí sa tým zvýšil na 539. Doposiaľ sa vyliečilo 2466 ľudí.

Prvý prípad infekcie Poľsko zaznamenalo 4. marca. Pacient sa už medzičasom vyliečil a prepustili ho z nemocnice.

Poľská vláda v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila 20. marca stav pohotovosti, zatvorila všetky školy, divadlá a kiná a obmedzila verejné zhromaždenia.

Poľsko od 20. apríla znovu otvorilo pre verejnosť parky a lesy. Vláda sa rozhodla zmierniť niektoré obmedzenia, ktoré každodenný život prakticky zastavili.