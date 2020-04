Johnson je naspäť na Downing Street, v pondelok sa má vrátiť do práce

26. apr 2020 o 21:51 TASR

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson zotavujúci sa z ochorenia COVID-19 sa v nedeľu večer vrátil do svojej rezidencie na Downing Street 10 a v pondelok by sa mal vrátiť do práce. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.

Premiér by sa podľa zdroja z prostredia Downing Street mal v pondelok vráti do práce po tom, ako sa zotavil z nákazy.

Johnsonovi chorobu COVID-19 diagnostikovali 26. marca a začiatkom apríla strávil sedem nocí v londýnskej Nemocnici sv. Tomáša. Neskôr sa zotavoval v oficiálnom vidieckom sídle britských premiérov Chequers.

V utorok 21. apríla už absolvoval telefonický rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Premiéra počas neprítomnosti čiastočne zastupuje britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.

Britská vláda čelí nátlaku v súvislosti s plánom na uvoľnenie opatrení zavedených v boji s pandémiou. Raab však povedal, že ďalšie kroky musia byť vykonané s istotou a preto vláda postupuje veľmi obozretne.