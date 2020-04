Britská vláda plánuje karanténu pre ľudí prichádzajúcich do krajiny

Zámerom je zabrániť prinášaniu nákazy zo zahraničia.

26. apr 2020 o 16:27 TASR

LONDÝN. Ľudia prichádzajúci do Spojeného kráľovstva budú možno musieť absolvovať dvojtýždňovú karanténu na základe plánov, ktoré britská vláda pripravuje pre svoju "druhú fázu" reakcie na pandémiu nového koronavírusu. Informovali o tom v nedeľu britské médiá.

Vláda podľa zdrojov pracuje na pláne týkajúcom sa cestujúcich, ktorí prídu do Británie cez letiská a námorné prístavy, pri čom vychádza z takéhoto plánu zavedeného v Singapure, uviedol denník Evening Standard na svojej webovej stránke.

Podľa novín The Sunday Telegraph a The Mail on Sunday je zámerom zabrániť prinášaniu nákazy zo zahraničia v čase, keď britská vláda pri zmiernení obmedzení pohybu spustí program sledovania kontaktov s cieľom izolovať novoinfikovaných.

Karanténu pre prichádzajúcich, na ktorej sa podľa médií tento týždeň dohodli ministri a ďalší predstavitelia, by mohla Británia zaviesť v máji.

Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorý zastupuje premiéra Borina Johnsona zotavujúceho sa z koronavírusovej choroby, v nedeľu zdôraznil, že britská vláda sa nemôže ponáhľať so zmierňovaním obmedzení pohybu.

Podľa jeho slov by mala postupovať opatrne, aby zamedzila druhej vlne epidémie a tým aj opätovnému zavádzaniu karanténnych opatrení, čo by poškodilo dôveru verejnosti, píše agentúra Reuters.

Raab v rozhovore pre stanicu Sky News odmietol spresniť detaily možných ďalších krokov a toho, kedy by Británia mohla začať uvoľňovať opatrenia sociálneho odstupu.

"Nie je zodpovedné začať špekulovať o jednotlivých opatreniach," povedal a vyzval verejnosť, aby dodržiavala aktuálne odporúčania, čo znamená ostať doma s výnimkou ciest, ktoré sú nevyhnutné.