Únia ustúpila tlaku Číny, zjemnila správu o dezinformáciách

BRUSEL, BRATISLAVA. Čínsky režim najskôr sabotoval vedcov, ktorí upozorňovali na riziká koronavírusu, neskôr zase tvrdil, že koronavírus vznikol v amerických vojenských laboratóriách. Teraz sa snaží zbaviť viny aj masívnou dezinformačnou kampaňou.

Konštatuje to správa Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS), ktorú v piatok Európska únia zverejnila. Správa však bola pôvodne oveľa kritickejšia – až kým neprišiel nátlak Číny.

"Čína naďalej vedie globálnu dezinformačnú kampaň, aby odvrátila svoju vinu za vypuknutie pandémie a zlepšila svoj medzinárodný imidž," písalo sa v prvej správe sekcie EÚ, ktorá bojuje s dezinformáciami.

Zdroje denníka New York Times však tvrdia, že správu tesne pred zverejnením zastavili a zeditovali, aby bola voči Číne zmierlivejšia.

Vo finálnej podobe už veta o globálnej dezinformačnej kampani chýba, zo správy vypadla aj zmienka o tom, ako Peking kritizoval Francúzsko za pomalú reakciu na koronavírus.

“ Číňania sa už vyhrážajú reakciou, ak bude správa zverejnená. „ Lutz Güllner, diplomat EÚ

Na zverejnenie správy pritom Čína dlhšie čakala.

„Číňania sa už vyhrážajú reakciou, ak bude správa zverejnená,“ napísal kolegom email európsky diplomat Lutz Güllner.

Zo správy citoval už v utorok magazín Politico, zverejniť ju mali ešte v ten deň. Napokon vyšla až o tri dni neskôr. Dvaja diplomati pre New York Times tvrdia, že Peking tlačil na predstaviteľov EÚ v Pekingu, aby zverejneniu správy zabránili.

Samocenzúra Únie

Európska únia v minulosti zjemnila napríklad jazyk v správe o ruskej propagande a vynechala zmienky o podpore politických skupín Ruskom. Cieľom bolo zlepšiť vzťahy s Moskvou.

Brusel teraz odmieta, že by správu pozastavil či dodatočne editoval. Denník pripomína, že Únia sa snaží získať lepšie podmienky pre svoje firmy na čínskom trhu, na ktorom sú závislé napríklad aj automobilky.

Report o dezinformáciách zabrzdila tesne pred zverejnením poradkyňa šéfa európskej diplomacie Josepha Borrella Esther Osoriová.

Rozhodnutie vyvolalo znepokojenie aj medzi členmi tímu pre strategickú komunikáciu, ktorý dezinformácie kontroluje.

„Takýto ústupok by vytvoril hrozný precedens a umožnil by podobný tlak aj v budúcnosti,“ napísala podľa emailu, ktorý videli reportéri New York Times analytička Monika Richter. Diplomati EÚ sa podľa nej „samocenzurujú, aby uspokojili Komunistickú stranu Číny“.

EEAS len za posledný mesiac zaregistrovala desiatky dezinformácií, ktoré sa šíria v Číne alebo s Čínou súvisia.

Najčastejšie sa spomína, že koronavírus SARS-CoV-2 nevznikol prírodnou cestou a ani na území Číny, že Európska únia na rozdiel od Číny a Ruska nijak nepomohla Taliansku alebo že práve autoritárske režimy ako Číny či Rusko najlepšie zvládajú boj proti vírusu.