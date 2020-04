Britský veterán naspieval pesničku a dobyl singlový rebríček

Moore je najstarší človek, ktorý sa dostal na prvé miesto v rebríčku.

24. apr 2020 o 22:24 TASR

LONDÝN. Veterán Tom Moore, ktorý vďaka originálnej kampani vyzbieral pre britských zdravotníkov viac ako 28 miliónov libier (zhruba 32 miliónov eur), v snahe pokračovať vo svojom úsilí znovu naspieval aj s ďalšími umelcami verziu známej piesne You'll Never Walk Alone, ktorá je aktuálne na prvom mieste v rebríčku UK Singles Chart.

Stal sa tak najstarším človekom, ktorý sa umiestnil na vrchole tejto hitparády, informuje v piatok BBC.

Moore v spolupráci so spevákom a hercom Michaelom Ballom a zborom Voices Of Care chcel dosiahnuť, aby zbierka na podporu britských zdravotníkov ďalej pokračovala.

Ich cover verzia piesne You'll Never Walk Alone (Nikdy nebudeš kráčať sám) sa podľa spoločnosti Official Charts Company stala taktiež najrýchlejšie predávaným singlom roku 2020.

"Moje vnúčatá nemôžu uveriť, že som na vrchole hitparády," uviedol Moore, ktorý budúci týždeň oslávi svoje sté narodeniny.

"Musím sa poďakovať Michaelovi Ballovi, zboru Voices Of Care a všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sme získali peniaze pre zdravotníkov z NHS (Národný zdravotnícky systém}, ktorým všetci veľmi dlžíme. A samozrejme verejnosti za jej podporu. Sme v tom spolu a ja som vám za to navždy vďačný," dodal Moore.

UK Singles Chart je rebríček najpredávanejších hudobných singlov na území Veľkej Británie. Spoločnosť Official Charts Company ho zostavuje každý týždeň.

Veterána Toma Moorea v priebehu niekoľkých dní spoznala celá Británia. Rozhodol sa totiž splniť výzvu, vďaka ktorej vyzbieral pre zdravotnícky personál v prvej línii milióny libier.

Cieľom výzvy bolo stokrát prejsť dĺžku v jeho záhrade s pomocou chodúľky, ktorá ho podopiera pri kráčaní.

Sto dĺžok vo svojej 25 metrov dlhej záhrade v juhoanglickom meste Bedfordshire chcel Moore stihnúť prejsť do dňa svojich stých narodenín, ktoré oslávi 30. apríla. To sa mu minulý 16. apríla aj podarilo.

Tomovi vyjadrili podporu a obdiv mnohé britské osobnosti vrátane princa Williama, ktorý povedal, že sa preňho stal "absolútnou legendou".