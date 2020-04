Práce na katedrále Notre-Dame sa obnovia na budúci pondelok

Epidémia prerušila renováciu gotickej pamiatky po požiari.

23. apr 2020 o 18:17 TASR

PARÍŽ. Práce na obnove katedrály Notre-Dame v Paríži sa začnú postupne rozbiehať na budúci pondelok.

Stane sa tak po tom, čo epidémia koronavírusu prinútila zastaviť renováciu tejto gotickej pamiatky vážne poškodenej požiarom z apríla minulého roku. Rozhodnutie o obnovení prác oznámil vo štvrtok vedúci projektu renovácie generál Jean-Louis Georgelin.

Spresnil, že v areáli katedrály boli prijaté potrebné opatrenia a postupy, ktoré zaručia dodržiavanie pravidla o nutnej bezpečnej vzdialenosti medzi pracovníkmi a rešpektovanie ďalších ochranných opatrení.

Problémom je epidémia aj olovo

Sanačné práce na katedrále sa zastavili 16. marca s ohľadom na zdravie stavebných robotníkov a remeselníkov. Dôvodom bola nielen epidémia koronavírusu SARS-CoV-2, ale aj to, že v objekte sa ešte neskončila dekontaminácia od roztaveného olova.

Samotná rekonštrukcia katedrály sa ešte ani nezačala. Naďalej sa považuje za ohrozený objekt a je uzavretá pre verejnosť.

Historickú katedrálu nazývanú aj Chrám Matky Božej v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla 2019, pričom zhorel celý drevený krov a štíhla veža nad krížením lodí sa prepadla do hlavnej lode.

Keď sa obnovia rekonštrukčné práce, v ich rámci je naplánované aj opatrné odstránenie pásu lešenárskych rúr, ktoré sa stavili dokopy počas vlaňajšieho požiaru. Došlo k nemu totiž počas renovačných prác na streche. Kým sa stavené lešenie neodstráni, nie je možné nainštalovať odolnejšiu dočasnú strechu, ktorá by chránila umelecké diela v chráme - napr. aj pred dažďom.

Rok po požiari

Pri príležitosti prvého výročia požiaru sa 15. apríla o 20.00 h SELČ rozozvučal zvon Emmanuel - najväčší spomedzi katedrálnych zvonov. Pre epidémiu koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia to bola jediná spomienka na vlaňajší ničivý požiar.

Hlahol Emmanuela súznel s potleskom ľudí, ktorí z okien a balkónov svojich príbytkov nielen v Paríži, ale po celej krajine, vzdali hold zdravotníkom starajúcim sa o ľudí nakazených infekčnou chorobou COVID-19.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pri príležitosti prvého výročia požiaru vo videoposolstve uviedol, že "urobíme všetko" pre to, aby katedrála bola zrekonštruovaná do piatich rokov, ako to pred rokom sľúbil.

"Ak je obnova Notre-Dame dôležitá pre nás všetkých, je to nepochybne aj preto, že je symbolom odolnosti nášho národa, jeho schopnosti prekonať ťažkosti a znova vstať," povedal Macron.

Vyjadril vďaku všetkým, ktorí tento gotický architektonický skvost pred rokom zachránili a pracujú na jeho obnove.