Únia musí povedať, ako pomôcť Taliansku. Inak ho môže stratiť

Summit má aspoň naznačiť ako ďalej.

23. apr 2020 o 18:41 Matúš Krčmárik

BERLÍN, BRATISLAVA. Pre jednu z najstriedmejších političiek Európskej únie to bolo neobvyklé prejavenie emócií. Keď v stredu na tlačovej konferencii novinári nemeckú kancelárku tlačili do odpovede, či Berlín pomôže krajinám zasiahnutým koronavírusom viac, zrazu sa rozcítila.

„Úspech Európy nie je len otázkou solidarity, je to otázkou aj našich vlastných záujmov,“ zdôraznila Merkelová. „Preto ma už takmer bolí, keď to musím stále opakovať. Pre mňa je to samozrejmé, aj keby som to práve nespomenula.“

Práve rozhorčenie nemeckej kancelárky nad úvahami, že nie je dostatočne zanietená pre „európsky projekt“, ukazuje rozdiely, ktoré koronavírus v Európe ešte znásobuje.

„Kým lídri v Nemecku a ďalších severských štátoch trvajú na tom, že na ochranu Únie robia všetko, čo môžu, ich partneri na juhu požadujú oveľa viac,“ píše bruselský web Politico.

Summity cez videohovor

Vo štvrtok sa lídri členských štátov štvrtýkrát za sedem týždňov spojili cez videokonferenciu, ktorá v čase pandémie nahradila tradičné summity v bruselskom sídle Európskej rady.

Síce ide o menej spektakulárne stretnutie, ale podľa viacerých politikov aj odborníkov o jedno z kľúčových. A to aj napriek tomu, že sa od neho nečakalo zásadné rozhodnutie, skôr len naznačenie ďalšieho postupu a určenie úloh pre Európsku komisiu a ministrov financií.

Komisia by mala napríklad v najbližších týždňoch odhadnúť, aké veľké straty kríza spôsobí. Kľúčové rozhodnutie o podobe budúcej pomoci by malo vzniknúť v ďalších mesiacoch, keď sa lídri stretnú osobne v Bruseli.

Už teraz však padali silné slová.