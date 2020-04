YouTube zakázal videá o víruse, ktoré odporujú odporúčaniam WHO

Zmiznú videá o liečení vitamínom C či kurkumou.

23. apr 2020 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. YouTube odstraňuje videá s informáciami, ktoré sú v priamom rozpore s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) súvisiacimi s koronavírusom.

Služba, ktorú vlastní Google, uviedla, že odstráni všetko, čo bude považovať za "medicínsky nepodložené".

Výkonná riaditeľka Susan Wojcicki v stredu potvrdila, že "chcú potlačiť šírenie dezinformácií na platforme". YouTube predtým zakázal zverejňovať príspevky, ktoré by podporovali teóriu o tom, že šírenie vírusu súvisí s 5G sieťami.

"Ľudia hovoria, 'my vás vyliečime, dajte si vitamín C alebo kurkumu'. Toto sú príklady, ktoré porušujú naše pravidlá," vyjadrila sa pre CNN. "Všetko, čo bude odporovať odporúčaniam WHO, je v rozpore s našimi pravidlami," dodala.



Podľa Wojcicki zaznamenala služba YouTube 75-percentný nárast dopytu po informáciách z overených zdrojov.