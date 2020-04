Austrálsky premiér vyzval štáty WHO na vyšetrovanie Číny

Austrália je veľkým kritikom Pekingu pre jeho úlohu v rozšírení vírusu.

23. apr 2020 o 10:07 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

CANBERRA. Všetky členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mali podporiť nezávislé vyšetrovanie čínskej reakcie na šírenie koronavírusu v jeho začiatkoch, uviedol vo štvrtok austrálsky premiér Scott Morrison. Informovala o tom agentúra Reuters.

Austrália sa stala jedným z najväčších kritikov Číny pre jej úlohu v rozšírení nového koronavírusu do celého sveta. Morrison presviedča viacerých svetových lídrov, aby podporili vyšetrovanie vzniku a rozšírenia vírusu.

Peking všetky obvinenia vehementne odmieta. Vidí za nimi protičínsku propagandu. Morrison naopak tvrdí, že všetci členovia WHO by mali byť povinní zúčastniť sa na vyšetrovaní.

Súvisiaci článok Čína predáva Európe nekvalitné respirátory. Stovky španielskych lekárov skončili v karanténe Čítajte

"Ak ste členom organizácie ako WHO, mali by ste mať zodpovednosť aj povinnosti," povedal austrálsky premiér novinárom v Canberre. "Chceli by sme, aby bol svet bezpečnejší, čo sa týka vírusov. Dúfame, že tento cieľ majú spoločný všetky krajiny, či už je to Čína alebo niekto iný."

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, prvýkrát oficiálne zaznamenali v čínskom meste Wu-chan koncom decembra. Odvtedy sa rozšíril do celého sveta a vyžiadal si takmer 160-tisíc obetí.

S kritikou Číny ako prvá prišla administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá Peking obvinila zo zatajovania informácií o koronavíruse.

"Sme presvedčení, že Komunistická strana Číny o vypuknutí nákazy nového koronavírusu neinformovala WHO dostatočne včas," povedal vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.

Čína je najväčším austrálskym obchodným partnerom. Diplomatické vzťahy sa však v uplynulých rokoch zhoršili. Canberra obvinila Peking z viacerých kybernetických útokov aj z pokusov o miešanie sa do vnútorných záležitostí Austrálie.