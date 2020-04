Šéf OSN vyzval na dodržiavanie ľudských práv v čase pandémie

Kríza môže byť zámienkou na prijatie represívnych opatrení, varoval Guterres.

23. apr 2020 o 9:57 TASR

NEW YORK. Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok upozornil na to, že zneužívanie pandémie nového koronavírusu na porušovanie ľudských práv by bolo neprijateľné. Zároveň varoval, že hrozí kríza dodržiavania ľudských práv. Informovali o tom agentúry AFP a AP.

Guterres vo videoposolstve uviedol, že vidíme "nepomerný vplyv na rôzne komunity, vzostup nenávistných prejavov, cielenie na zraniteľné skupiny a nebezpečenstvo prehnane tvrdých reakcií, ktoré podkopávajú prácu zdravotníkov".

Šéf OSN varoval, že "na pozadí narastajúceho etnonacionalizmu, populizmu, autoritárstva a potlačovania ľudských práv v niektorých krajinách môže byť kríza zámienkou na prijatie represívnych opatrení na účely, ktoré s pandémiou nesúvisia".

"To je neprijateľné," zdôraznil Guterres bez toho, aby menoval konkrétne krajiny zodpovedné za porušovanie ľudských práv.

Vyzval tiež vlády, aby boli transparentné, pohotové a zodpovedné. "Priestor pre občiansku spoločnosť a sloboda tlače sú kriticky dôležité. Organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor musia zohrávať zásadné úlohy. A pri všetkom, čo robíme, nikdy nezabudnime: Hrozba je vírus, nie človek," dodal Guterres.

V najnovšej správe OSN o ľudských právach a ochorení COVID-19 sa odporúča, aby jednotlivé vlády premýšľali o dôsledkoch svojich krokov. Správa dodáva, že "pri plánovaní našich krátkodobých reakcií je dôležité brať do úvahy dlhodobé hľadisko".