V New Yorku sa koronavírusom nakazili dve domáce mačky

Lekári predpokladajú, že mačky sa úplne uzdravia.

23. apr 2020 o 6:01 TASR

Vírus potvrdili v New Yorku aj u dvoch domácich miláčikov. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Americké zdravotné úrady v stredu informovali, že v štáte New Yorku zaznamenali dvoch domácich miláčikov, konkrétne mačky, ktoré mali pozitívny test na nový koronavírus, píše agentúra DPA.

Mačky podľa amerického Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) trpia ľahším ochorením dýchacích ciest a predpokladá sa, že sa úplne uzdravia.

Centrum zároveň uviedlo, že neexituje dôkaz o tom, že by domáce zvieratá prispievali k šíreniu vírusu v krajine.

Súvisiaci článok Trump podpísal nariadenie zastavujúce prisťahovalectvo do USA Čítajte

Jedna z mačiek mala pozitívny test aj napriek tomu, že u nikoho v jej domácnosti nebola potvrdená infekcia koronavírusom.

Nakaziť sa mohla od asymptomatického člena domácnosti alebo od infikovanej osoby mimo domácnosti.

Majiteľ druhej mačky sa vírusom nakazil ešte pred tým, ako jeho štvornohý spoločník začal vykazovať príznaky ochorenia.

V USA zaznamenali prítomnosť nového koronavírusu aj u niekoľkých veľkých mačkovitých šeliem chovaných v zoologickej záhrade v newyorskom Bronxe.

Ako prvý sa tam pred tromi týždňami nakazil tiger, v stredu sa ku nemu pridali štyri ďalšie tigre a tri levy. Vo svete sa tiež infikovalo niekoľko menších zvierat.

Centrum pre prevenciu chorôb dodalo, že infikovaní majitelia domácich zvierat by sa mali vyhýbať kontaktu so svojimi miláčikmi a mali by pri nich nosiť rúška.