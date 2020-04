Texaský lekár žije v čase pandémie v domčeku na strome, chce chrániť rodinu

22. apr 2020 o 9:22 (aktualizované 22. apr 2020 o 9:26) SITA

BRATISLAVA. Texaský lekár slúžiaci na pohotovosti sa rozhodol počas pandémie bývať v drevenom domčeku pre deti, ktorý stojí v záhrade pri ich rodinnom dome.

Jason Barnes sa obával, že sa v práci nakazí koronavírusom a následne by mohol vystaviť riziku aj svoju rodinu.

Najprv si chcel prenajať karavan alebo zaplatiť izbu v hoteli, no jeho manželka prišla s nápadom, aby sa presťahoval do domčeku na strome.

"Spočiatku som to myslela ako vtip, no čím viac som na to myslela, tým sa mi to zdalo reálnejšie," uviedla manželka.



Lekár má v dočasnom príbytku posteľ, jedlo, malú terasu aj klimatizáciu.

"Karanténa je dôležitá a je to jediný spôsob, ako môžeme túto vec poraziť," vyhlásil Barnes.