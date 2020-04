WHO vyzýva Bielorusko, aby situáciu okolo koronavírusu začalo brať vážne

Lukašenko odmieta, že by koronavírus predstavoval pre Bielorusko nebezpečenstvo.

21. apr 2020 o 18:31 SITA

MINSK. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyzvala Bielorusko, aby začalo podnikať kroky proti šíreniu koronavírusu.

Krajina totiž tvrdohlavo odmieta zmeniť čokoľvek na bežnej prevádzke, továrne, obchody a reštaurácie fungujú naďalej v bežnom režime a diváci zapĺňajú tribúny na športových podujatiach.

Bielorusko podľa WHO "musí začať s prijímaním celospoločenských opatrení" a obyvatelia krajiny musia začať praktizovať sociálny odstup, tak ako to robia obyvatelia väčšiny iných krajín.



Bielorusko ďalej musí podľa WHO "odložiť veľké verejné podujatia vrátane športových, náboženských a kultúrnych, a podporiť možnosť pracovať a študovať z domu".



Ešte v nedeľu pritom zaplnili státisíce veriacich bieloruské kostoly, aby oslávili pravoslávnu Veľkú noc. Na bohoslužbách sa zúčastnil aj bieloruský prezident Alexander Lukašenko so svojím 15-ročným synom.



Lukašenko stále odmieta, že by koronavírus predstavoval pre Bielorusko vážnejšie nebezpečenstvo a opatrenia zavedené inde v Európe označil v pondelok za "koronapsychózu".



Počet prípadov koronavírusu v Bielorusku je pritom vyšší ako na susednej Ukrajine, ktorá má štyrikrát toľko obyvateľov. Bielorusko registruje doteraz viac než 6 200 prípadov ochorenia a 51 úmrtí.