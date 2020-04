Štvorročné dievčatko z Pennsylvánie, ktoré postrelili, zomrelo v nemocnici

Dievča postrelil pravdepodobne niekto z rodiny.

21. apr 2020 o 17:50 SITA

PHILADELPHIA. V utorok nadránom zomrelo v nemocnici v americkej Philadelphii na následky zranení len štvorročné dievčatko, ktoré postrelil pravdepodobne člen jeho rodiny.

Dievča utrpelo strelné zranenie v oblasti brucha v noci z pondelka na utorok v rodinnom dome v Pennsylvánii, v ktorom aj so svojou rodinou bývalo, informuje agentúra The Associated Press (AP).

Podľa polície zatiaľ nie je isté, kto a prečo na dievčatko strieľal, polícia zatiaľ nezverejnila ani informácie o zložení rodiny a jej členoch. V minulosti sa však už v Spojených štátoch objavilo viacero podobných prípadov, pri ktorých zahynuli po streľbe v domácnostiach malé deti, pričom väčšinou šlo o nešťastné náhody.



Podľa mnohých za túto situáciu môže americký prístup k vlastníctvu zbraní, ktoré vo viacerých amerických štátoch môže vlastniť a používať takmer hocikto. Obhajcovia práva vlastniť zbraň však túto súvislosť stále odmietajú a tvrdia, že vysoká úmrtnosť pri útokoch či nehodách so strelnými zbraňami a právno nosiť zbraň nemajú údajne žiadnu spojitosť.