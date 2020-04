Taliansko má prvý raz viac pľúcnych ventilácií ako ľudí, ktorí ich potrebujú

Taliansko má na jednotkách intenzívnej starostlivosti zhruba 2 500 pacientov.

21. apr 2020 o 14:55 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

RÍM. Taliansko má od utorka vôbec prvý raz za posledné týždne väčší počet pľúcnych ventilácií ako pacientov, ktorí ich potrebujú.

V utorok to s úľavou oznámil splnomocnenec talianskej vlády pre boj s koronavírusom Domenico Arcuri.

Koronavírus vo svete: Grafy a mapy si môžete pozrieť tu >>>>

"Dáva nám to silu pokračovať ďalej," povedal. Momentálne je po celom Taliansku podľa neho na jednotkách intenzívnej starostlivosti zhruba 2 500 pacientov s ochorením COVID-19, a ich počet sa začína deň za dňom postupne znižovať.

Arcuri v utorok hovoril o psychicky náročných chvíľach počas minulých týždňov, keď bol nedostatok respirátorov aj nemocničných lôžok. Popisoval, ako sa museli s kolegami z krízového štábu každý deň rozhodovať, do ktorej nemocnice ventilácie poslať a do ktorej už nie, pričom pri mnohých pacientoch tak vlastne v konečnom dôsledku rozhodovali o ich živote či smrti.

"Ponesiem si to so sebou už celý život, a nikomu by som takúto skúsenosť neprial," povedal.