Tradičná dovolenka tento rok podľa nemeckého ministra nebude možná

Medzinárodné lety sú zrušené, mnohé krajiny zaviedli zákazy vstupu a aj zákazy vycestovania.

21. apr 2020 o 13:48 SITA

BERLÍN. Bežná letná dovolenka pri mori či v známych turistických destináciách, na akú sú mnohí ľudia zvyknutí, tento rok nebude možná.

V utorok to v Berlíne vyhlásil nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.

"Toto leto nebude možné mať normálnu dovolenkovú sezónu s plnými barmi na pláži a plnými horskými chatami. To by bolo nezodpovedné," povedal.

"Nikto by nemal podliehať ilúzii", že do leta sa obmedzenia zavedené v rámci boja proti koronavírusu uvoľnia natoľko, aby umožnili ľuďom užiť si dovolenku tak, ako tomu bolo v minulých rokoch.

"Medzinárodné lety sú zrušené, mnohé krajiny zaviedli zákazy vstupu a aj zákazy vycestovania. Toto nie sú podmienky, za ktorých by sa dalo ísť na pohodovú dovolenku," povedal šéf nemeckej diplomacie. Napriek tomu sa bude nemecká vláda podľa neho už koncom mesiaca zaoberať otázkou, či a ako by sa mohli uvoľniť podmienky cezhraničného cestovania.

Maas už minulý týždeň vystríhal Nemcov pred tým, aby si už teraz plánovali letné dovolenky, pretože je veľmi ľahko možné, že sa na ne nedostanú, prípadne sa z nich nedostanú naspäť domov. "V tomto momente nevidím absolútne žiadny dôvod na odvolávanie" hovoril ešte cez víkend šéf nemeckej diplomacie.

Haas tvrdí, že aj ak by Nemecko cestovné obmedzenia zmiernilo, obmedzenia a uzávery, ktoré platia v iných krajinách, by nemeckým turistom aj tak neumožnili ísť na zahraničnú dovolenku.

Navyše, ak by sa im prípadne aj podarilo niekam vycestovať, nemecká vláda by sa už tentoraz nepostarala o ich prepravu naspäť do vlasti. "Nebudeme schopní robiť v lete nejaký podobný repatriačný program ako ten, ktorý sa teraz skončil a v rámci ktorého sme naspäť priviezli 240-tisíc ľudí," povedal Maas.