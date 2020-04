V Bosne držia desiatky ľudí hladovku proti karanténe

Ľudia sa chcú zo štátnej karantény presunúť do domácej izolácie.

20. apr 2020 o 15:27 SITA

SARAJEVO. V Bosne a Hercegovine začalo v pondelok takmer 80 ľudí držať hladovku za to, aby ich prepustili z karantény, do ktorej ich umiestnili pre podozrenie, že sú nakazení koronavírusom.

Sú to občania Bosny a Hercegoviny, ktorí pracovali v zahraničí, a po návrate domov museli ísť do povinnej karantény mimo svojho domova - do hotela v meste Zenica v centrálnej časti krajiny.

Všetci takmer osemdesiati ľudia, ktorí sú tam v karanténe, prestali v pondelok prijímať potravu, a tiež tvrdia, že odteraz už nedovolia zdravotníckym pracovníkom, ktorí ich tam navštevujú, aby im odmerali teplotu.



"Vo vestibule sa tu všetci stretávame, a ak je jeden z nás nakazený, nakazíme sa všetci," argumentuje Mirsad Sušič, ktorý je jedným z hladovkárov.

Všetci požadujú, aby im dovolili premiestniť sa do domácej samoizolácie, pretože tam je podľa nich riziko, že nakazia seba alebo ostatných, ďaleko menšie.