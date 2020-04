Česko uvažuje o uvoľnení režimu na hraniciach

Pendlerom by mohol stačiť iba negatívny test.

20. apr 2020 o 14:52 TASR

PRAHA. Český minister vnútra a predseda Ústredného krízového štábu Jan Hamáček v pondelok povedal, že chce uvoľniť režim na hraniciach.

Pendleri by tak nemuseli nutne ísť do 14-dňovej karantény, stačil by im negatívny test na ochorenie COVID-19, ale nesmel by byť starší ako tri dni.

Informoval o tom český portál Novinky.cz.

Opatrenia na hraniciach plánujú zmierniť

"Chceme uvoľniť režim na hraniciach, nechceme prísnym režimom brániť ekonomickým aktivitám," povedal Hamáček na tlačovej konferencii po rokovaní vedenia Ústredného krízového štábu.

V novom režime by sa tak uplatnilo testovanie. "Zostali by výnimky pre zdravotnícky personál, sociálnych pracovníkov či integrovaný záchranný systém. U ostatných by stačilo predložiť negatívny test na COVID-19. Ten by ale nesmel byť starší než tri dni," vysvetlil Hamáček.

Zmena by sa týkala predovšetkým ľudí, ktorí cestujú do zahraničia za zamestnaním alebo za príbuznými. V Česku totiž stále platia obmedzenia voľného pohybu. Ľudia môžu ísť von iba v prípadoch, ak majú na to jasný dôvod.

Pendleri by podľa Hamáčka mohli predložiť jeden test za desať dní. Ak by bol negatívny, nemuseli by ísť po návrate do ČR do 14-dňovej karantény.

Návrhy prerokuje vláda

Do Česka by teda podľa Hamáčka mohli prísť aj ľudia zo zahraničia, ktorí majú v krajine obchodné aktivity.

"Aktivity musia trvať do troch dní," spresnil Hamáček. Aj títo cudzinci by museli mať negatívny test na ochorenie COVID-19.

Navrhovanú zmenu prerokuje v pondelok vláda premiéra Andreja Babiša. Ak to schváli, nové podmienky by mohli platiť od 27. apríla, dodal Hamáček.

Znovu sa tiež vyjadril za predĺženie núdzové stavu. Ak by ho totiž nepredĺžili, podľa jeho slov by nebolo možné plošne regulovať vstup cudzích občanov na územie Českej republiky.