Francúzsko opäť povoľuje návštevy v domoch dôchodcov

20. apr 2020 o 6:22 TASR

PARÍŽ. Francúzsko v rámci postupného uvoľňovania obmedzení zavedených pre pandémiu nového koronavírusu od pondelka opäť povolí navštevovať starých ľudí i domovy dôchodcov, avšak s obmedzeniami.

Oznámil to v nedeľu večer francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom Édouardom Philippom, informovala agentúra DPA.

Obyvateľa domova dôchodcov či zariadenia s opatrovateľskou službou tak budú môcť v rovnakom čase navštíviť maximálne dvaja príbuzní, fyzický kontakt im však naďalej povolený nebude, povedal Véran. Zákaz návštev v takýchto zariadeniach zaviedli vo Francúzsku v polovici marca, pripomína DPA.

Véran tiež povedal, že vo Francúzsku sa v posledných týždňoch nákazy zhoršila situácia, pokiaľ ide o šírenie koronavírusu. To podľa ministra obzvlášť platí práve pre takéto zariadenia, z ktorých až 45 percent ohlásilo prinajmenšom jedného infikovaného.

Len za posledný týždeň vykonali vo francúzskych domoch dôchodcov a zariadeniach s opatrovateľskou službou približne 50-tisíc testov na koronavírus, píše DPA.

Vo Francúzsko platia od 17. marca pre pandémiu prísne karanténne opatrenia. Obyvatelia môžu svoje domovy opúšťať len v nevyhnutných prípadoch. Prechádzky či športovanie je povolené len hodinu denne v okruhu jedného kilometra od bydliska. Prezident Emmanuel Macron nedávno oznámil predĺženie týchto karanténnych opatrení do 11. mája.

Od tohto termínu by sa mali postupne znova otvárať školy a materské školy. Reštaurácie, kaviarne, kiná či hotely by však ostali zatvorené dlhšie a tak skoro by sa nekonali ani kultúrne podujatia. Letné kultúrne festivaly by podľa Macrona pripadali do úvahy najskôr v polovici júla.

Vo Francúzsko dosiaľ evidujú 152 894 nakazených koronavírusom a 19.718 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.