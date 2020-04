Spojené štáty majú najviac potvrdených prípadov nákazy aj úmrtí na svete

USA evidujú už viac ako 40-tisíc mŕtvych.

19. apr 2020 o 22:49 TASR

Žena s ochranným rúškom stojí v rade na testovanie na ochorenie COVID-19 pri vstupe do testovacieho strediska v meste Fort Lauderdale na Floride 18. apríla 2020. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Guvernér New Yorku Andrew Cuomo v nedeľu vyjadril presvedčenie, že epidémia koronavírusu v tomto americkom štáte už zrejme kulminovala a dostala sa do fázy poklesu.

Informovala o tom agentúra AFP.

Opatrenia začínajú prinášať výsledky

Štát New York je v rámci USA epicentrom pandémie koronavírusu. V sobotu newyorské úrady hlásili najnižší denný prírastok úmrtí za vyše dva týždne. V nedeľu sa ich počet znížil o ďalších niekoľko desiatok - na 507.

Tvrdenie, že epidémia v štáte New York sa už dostala do fázy pomalého poklesu podporuje aj znižujúci sa počet hospitalizovaných pacientov a ďalšie zdravotnícke ukazovatele.

Cuomo však varoval, že boj s koronavírusom ešte ani zďaleka nie je vyhratý.

"Dostali sme sa za vrchol (krivky chorobnosti) a všetky indikátory momentálne naznačujú, že sme na zostupe. Či však tento pokles bude pokračovať, bude závisieť na našom konaní," vyhlásil guvernér na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

Zdôraznil, že tento pozitívny trend dokazuje, že karanténne opatrenia zavedené v štáte New York začínajú prinášať výsledky. Apeloval tiež na obyvateľov, aby pokračovali v dodržiavaní bezpečného sociálneho odstupu.

Viac ako 40-tisíc mŕtvych

Podobne sa vyjadril aj starosta mesta New York Bill de Blasio: "Nechceme, aby sa nám táto choroba vrátila ako bumerang". Avizoval preto, že polícia bude naďalej brániť akémukoľvek zhromažďovaniu sa obyvateľov na verejných priestranstvách.

Spojené štáty majú v súčasnosti najviac potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom i úmrtí na svete: aktuálne evidujú už vyše 755 000 infikovaných a viac ako 40 000 mŕtvych.

New York v rámci USA eviduje najviac potvrdených prípadov nákazy (vyše 226 000) i úmrtí (viac ako 13 000). Minulý týždeň - 9. apríla - hlásili v New Yorku 799 nových úmrtí za jeden deň.